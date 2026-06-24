"ปกรณ์" ยันระบบสอบ ก.พ.ต่างจาก สถ.ไร้ช่องโหว่ สอบแล้วสอบเลย แก้ไขไม่ได้ ชี้ขบวนการถูกเปิดโปงเป็นเรื่องดี ไม่มีใครกล้าทำซ้ำ

"ปกรณ์" ยันระบบสอบ ก.พ.ต่างจาก สถ.ไร้ช่องโหว่ สอบแล้วสอบเลย แก้ไขไม่ได้ มองเป็นเรื่องดี จนท.เปิดโปงขบวนการ ไม่มีใครกล้าทำซ้ำ ชี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้องค์กรต่างชาติ-OECD
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 มิ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการบุกจับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น จะกระทบต่อความเชื่อมั่นการจะเข้าเป็นสมาชิก OECD (องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา) หรือไม่ว่า ตนมองว่าการจับกุมขบวนการนี้ได้ ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการเปิดโปงจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีก พร้อมย้ำว่าในแง่ของตนมองว่าดี เพราะจะทำให้การวางระบบในอนาคตจะได้ทำอย่างถูกต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นอีก
ทั้งนี้ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่เข้าไปจับกุมขบวนการดังกล่าว รวมถึงการขยายผล เพื่อจะได้หาทางปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุด และเมื่อเราเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การระหว่างประเทศใดๆ เขาจะได้เชื่อมั่นว่าเรามีความโปร่งใสในการทำงานจริงๆ และมีระบบตรวจสอบได้
เมื่อถามว่า ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะดูแลควบคุมเรื่องการจัดสอบบรรจุข้าราชการอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต นายปกรณ์ มองว่า การทุจริต จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย แต่ส่วนที่ตัวรับผิดชอบดูแลสำนักงาน ก.พ. ก็กำชับให้วางระบบให้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาใช้ในการสอบ ที่จะต้องเป็นระบบปิดเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ดำเนินการไปแล้วได้ แต่ถ้าหากออกแบบเป็นระบบเปิดก็สามารถที่จะเข้าไปดูแลข้อมูลภายหลังได้ก็จะทำให้มีปัญหา ซึ่งได้กำชับให้ไปดูแลตรวจสอบให้ดีในกรณีลักษณะเช่นนี้
รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย ยืนยันว่า ระบบการสอบของ ก.พ. ต่างจากระบบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ซึ่งเป็นคนละระบบกัน และในเบื้องต้นได้รับรายงานว่าจาก ก.พ. ว่าไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ สอบแล้วสอบเลย