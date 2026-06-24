"จูรี" ซัดโกงสอบท้องถิ่น ทำลายความหวังลูกชาวบ้าน จี้รัฐสาวถึงต้นตอ

"จูรี" พ้อ โคตรทำลายความหวัง คนตั้งใจสอบท้องถิ่น วอนเห็นใจลูกชาวบ้านไร้เส้นสาย จี้รัฐสาวให้ถึงต้นตอเบื้องหลัง การโกงมหาศาลครั้งนี้
วันนี้(24 มิ.ย.) นายจูรี นุ่มแก้ว สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีการจับกุมทุจริตการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาว่า สร้างความเสียหายในมูลค่าของสินบน 4-5 พันล้านบาท มีผู้เสียหายจำนวนมาก ซึ่งตนมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่พึ่งเกิดขึ้น แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว เพียงแต่จับไม่ได้ แต่ครั้งนี้เป็นการจับได้ครั้งแรกและมีความเสียหายเยอะ ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารัฐปล่อยปละละเลย ให้มีการทุจริตโกงข้อสอบกันอย่างมโหฬารได้อย่างไร
" สิ่งนี้โคตรทำลายความหวัง ความฝันของลูกชาวบ้าน ที่เขาไม่มีเงินไม่มีเส้นสาย เขามีแต่ความตั้งใจดี มีความหวังที่อยากรับราชการ บางคนอ่านหนังสือหามรุ่งหามค่ำ อ่านข้ามวันข้ามเดือนข้ามปี บางคนสอบสิบครั้งแล้วมาสอบติดเอาครั้งนี้โดยสุจริต แล้วเราจะเยียวยาจิตใจเขาอย่างไร " นายจูรีกล่าว
นายจูรี ยังกล่าวว่า อยากฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเมื่อสาวแล้วก็สาวให้ถึงต้นตอของคนที่อยู่เบื้องหลังจริง ๆ ตนเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะแค่นายหน้า สุดท้ายแล้วเงินกระจายไปที่ใครบ้าง คนในอาจจะต้องรู้เรื่องนี้ และเรายังไม่รู้ว่าปลายทางจะมีการพิจารณาตรวจสอบเรื่องนี้อย่างไร จะยกเลิกหรืออยู่ต่อ ถ้ายกเลิกอยากฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าต้องรักษาหัวใจคนที่สอบโดยสุจริตที่เขาไม่รู้อีโหน่อีเหน่กับเรื่องนี้ด้วย เขามีแต่ความตั้งใจอ่านหนังสือมาเต็มที่แล้วสอบได้ ก็ให้รักษาเขาไว้