xs
xsm
sm
md
lg

"อนุทิน" หารือนายกฯ แคนาดา เร่งปิดดีล FTA หนุนไทยสู่ OECD พร้อมจับมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ อนุทินต่อสายตรงนายกฯ แคนาดา กระชับสัมพันธ์แน่นแฟ้น แคนาดาไฟเขียวหนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD เต็มที่ พร้อมเดินหน้าผลักดันข้อตกลงการค้าเสรี และจับมือร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

วันนี้ (วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2569) เวลา 19.30 น. ณ ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือทางโทรศัพท์กับนายมาร์ก คาร์นีย์ (The Right Honourable Mark Carney) นายกรัฐมนตรีแคนาดา เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่ง และหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับแคนาดาในหลากหลายมิติ
ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าการสนทนาเป็นไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง และสร้างสรรค์ สะท้อนถึงมิตรภาพอันดีระหว่างไทยและแคนาดาที่สั่งสมมายาวนาน โดยนายกรัฐมนตรีแคนาดาได้กล่าวถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมเชิญนายกรัฐมนตรีเยือนแคนาดาในอนาคตอันใกล้ ขณะที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญนายกรัฐมนตรีแคนาดาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเช่นกัน พร้อมแสดงความยินดีกับแคนาดาในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup ร่วมกับเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา และอวยพรให้ทีมชาติแคนาดาประสบความสำเร็จในการแข่งขัน โดยกล่าวชื่นชมพัฒนาการของทีมชาติแคนาดาที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา


ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อพัฒนาการความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยและแคนาดา ซึ่งมีพื้นฐานจากมิตรภาพและความร่วมมือที่ยาวนาน โดยในปี 2569 เป็นวาระครบรอบ 65 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน นับเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยในการหารือ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเจรจา FTA
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน–แคนาดา (ASEAN–Canada Free Trade Agreement: ACAFTA) ภายในปีนี้ และต่อยอดสู่การเจรจา FTA ไทย-แคนาดา ในอนาคตต่อไป

2. การส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทั้งด้านการทหาร และการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์


3. การเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทย โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การเข้าเป็นสมาชิก OECD เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล เนื่องจากจะช่วยยกระดับมาตรฐานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งนายกรัฐมนตรีแคนาดาได้ชื่นชมความมุ่งมั่นของไทย และยืนยันว่าแคนาดาพร้อมสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยอย่างเต็มที่

ในตอนท้าย ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในทุกมิติ และหวังว่าจะได้พบหารือกันโดยเร็ว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมิตรภาพและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยและแคนาดาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาว



"อนุทิน" หารือนายกฯ แคนาดา เร่งปิดดีล FTA หนุนไทยสู่ OECD พร้อมจับมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
"อนุทิน" หารือนายกฯ แคนาดา เร่งปิดดีล FTA หนุนไทยสู่ OECD พร้อมจับมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
"อนุทิน" หารือนายกฯ แคนาดา เร่งปิดดีล FTA หนุนไทยสู่ OECD พร้อมจับมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
"อนุทิน" หารือนายกฯ แคนาดา เร่งปิดดีล FTA หนุนไทยสู่ OECD พร้อมจับมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ