"อนุทิน" หารือนายกฯ แคนาดา เร่งปิดดีล FTA หนุนไทยสู่ OECD พร้อมจับมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

นายกฯ อนุทินต่อสายตรงนายกฯ แคนาดา กระชับสัมพันธ์แน่นแฟ้น แคนาดาไฟเขียวหนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD เต็มที่ พร้อมเดินหน้าผลักดันข้อตกลงการค้าเสรี และจับมือร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
วันนี้ (วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2569) เวลา 19.30 น. ณ ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือทางโทรศัพท์กับนายมาร์ก คาร์นีย์ (The Right Honourable Mark Carney) นายกรัฐมนตรีแคนาดา เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่ง และหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับแคนาดาในหลากหลายมิติ
ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าการสนทนาเป็นไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง และสร้างสรรค์ สะท้อนถึงมิตรภาพอันดีระหว่างไทยและแคนาดาที่สั่งสมมายาวนาน โดยนายกรัฐมนตรีแคนาดาได้กล่าวถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมเชิญนายกรัฐมนตรีเยือนแคนาดาในอนาคตอันใกล้ ขณะที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญนายกรัฐมนตรีแคนาดาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเช่นกัน พร้อมแสดงความยินดีกับแคนาดาในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup ร่วมกับเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา และอวยพรให้ทีมชาติแคนาดาประสบความสำเร็จในการแข่งขัน โดยกล่าวชื่นชมพัฒนาการของทีมชาติแคนาดาที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา
ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อพัฒนาการความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยและแคนาดา ซึ่งมีพื้นฐานจากมิตรภาพและความร่วมมือที่ยาวนาน โดยในปี 2569 เป็นวาระครบรอบ 65 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน นับเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยในการหารือ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเจรจา FTA
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน–แคนาดา (ASEAN–Canada Free Trade Agreement: ACAFTA) ภายในปีนี้ และต่อยอดสู่การเจรจา FTA ไทย-แคนาดา ในอนาคตต่อไป
2. การส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทั้งด้านการทหาร และการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์
3. การเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทย โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การเข้าเป็นสมาชิก OECD เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล เนื่องจากจะช่วยยกระดับมาตรฐานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งนายกรัฐมนตรีแคนาดาได้ชื่นชมความมุ่งมั่นของไทย และยืนยันว่าแคนาดาพร้อมสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยอย่างเต็มที่
ในตอนท้าย ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในทุกมิติ และหวังว่าจะได้พบหารือกันโดยเร็ว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมิตรภาพและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยและแคนาดาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาว