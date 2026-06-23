นายกฯ เดินงานโอท็อปฯ วันที่ 4 โดดขึ้นเวทีมินิคอนเสิร์ต ร้องเพลง ’เพียงกระซิบ‘ โชว์สเต็ปเต้นสุดมันส์

นายกฯ เดินงานโอท็อปมิดเยียร์ วันที่ 4 สนุกสุดเหวี่ยงโดดขึ้นเวทีมินิคอนเสิร์ต ร้องเพลง ’เพียงกระซิบ‘ ก่อนโชว์สเต็ปเต้นสุดมันส์
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 23 มิ.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เยี่ยมชมงาน OTOP Midyear 2026 ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี เป็นวันที่ 4 โดยนายกฯ ได้เดินเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆ ท่ามกลางประชาชนที่เข้ามาขอถ่ายรูปตลอดทาง ก่อนที่นายกฯ จะมาเวทีกลางชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตของวงเดอะพาเลซ ที่รวมศิลปินยุค 90 อาทิ จี๊ด - สุนทร สุจริตฉันท์ , ปุ๊ - อัญชลี จงคดีกิจ , จิ๊บ - วสุ แสงสิงแก้ว เป็นต้น โดยนายกฯ ได้เต้นกับประชาชนที่มาร่วมงานอย่างสนุกสนาน และยังได้ขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงเพียงกระซิบ ของดิอินโนเซ้นท์ ด้วย
หลังจากนั้น เวลา 19.16 น. นายกฯ เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารือทางโทรศัพท์กับนายมาร์ก คาร์นีย์ (The Right Honourable Mark Carney) นายกรัฐมนตรีแคนาดา ณ ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า