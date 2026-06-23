พท.เชื่อสภาพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบ 70 ทันตามกรอบ ขอรอถกวิป 3 ฝ่ายที่มา สสร. ยันร่างของพรรคยื่นแน่

โฆษกเพื่อไทย เชื่อสภาพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบ70 ทันตามกรอบเวลา ยันมุ่งเน้นความรอบคอบเป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศ พร้อมขอรอถกวิปสามฝ่ายหารือแนวทางร่าง รธน.ปมที่มา สสร. ยันยื่นร่างของพรรคแน่ คาดได้เสียงหนุนพรรคร่วม
วันนี้ (23มิ.ย.) นาย ศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 ว่า ตัวร่างพ.ร.บ.งบประมาณจะเข้าสู่ที่ประชุมสภา ในวันที่ 29 มิถุนายน และจะมีการลงมติในวันที่1 กรกฎาคม หลังจากนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการ ที่จะมีในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีและของพรรคเพื่อไทย เราก็จะพิจารณา ให้มีความรอบคอบ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
เมื่อถามว่า การพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ จะทันตามกรอบที่ต้องใช้งบประมาณหรือไม่ นาย ศึกษิษฏ์ กล่าวว่า ทันแน่นอน เพราะทุกฝ่ายมองเห็นถึงความเร่งด่วน เพราะหากเราสามารถพิจารณางบปี 70 ออกมาได้ทัน เราก็สามารถที่จะดำเนินการตามแนวนโยบายต่างๆได้ และผลักดันโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ กับประชาชนได้ทันท่วงที
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่พรรคเพื่อไทย มีการประชุม สส.พรรคเพื่อไทยประจำสัปดาห์ โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธาน สส.พรรค ทำหน้าที่ประธานการประชุมร่วม โดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยในส่วนของที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)
จากนั้นเวลา 16.30 น. นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรค กล่าวว่า ในวันที่ 24 มิ.ย.จะมีการประชุมวิปสามฝ่ายเพื่อรอความชัดเจนถึงแนวทางการร่างว่าจะเป็นอย่างไร ในส่วนของพรรคเพื่อไทยคาดหวังว่ากรอบระยะเวลาที่จะมีการแก้ไข จะเป็นไปตามที่รัฐบาลเคยแถลงไว้ ในส่วนของเนื้อหาเป็นอย่างไรนั้น ต้องงรอวิปสามฝ่ายหารือเพื่อสรุปแนวทาง เพื่อให้เราสามารถผลักดันรัฐธรรมนูญได้
เมื่อถามย้ำถึงความชัดเจนในส่วนของร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย นายศึกษิษฏ์ กล่าวว่า ขอให้รอฟังการประชุมวิปสามฝ่าย ถึงอย่างไรเราก็จะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคเพื่อไทยแน่นอน
เมื่อถามว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะดำเนินการต่อ จะตรงกับเงื่อนไขที่พรรคภูมิใจไทยที่เคยวางเงื่อนไขมาก่อนหน้าหรือไม่ นายศึกษิษฏ์ กล่าวว่า ยืนยันว่าพรุ่งนี้จะมีความชัดเจนซึ่งคณะผู้บริหารพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการพูดคุยในเรื่องดังกล่าวหลายครั้ง เพื่อที่เราจะได้ออกแบบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ตรงไปตามแนวทาง ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นร่างที่สามารถไปต่อได้
เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าร่างของพรรคเพื่อไทยจะผ่านความเห็นชอบ นายศึกษิษฏ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่เราจะพยายามผลักดันร่างที่เราคิดว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับประเทศมากที่สุด ซึ่งขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ของคณะกรรมาธิการในสภาฯ ซึ่งจะต้องผลักดัน โดยจะมีสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยเข้าด้วย อย่างไรก็ตาม จะต้องนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาพิจารณาในร่างของเราอยู่แล้ว และคาดว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของเสียงสนับสนุนจากพรรคร่วม