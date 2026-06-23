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ผู้ยกร่าง TOR สกัดโกงสอบท้องถิ่น68 ย้ำ!ช่องโหว่ ต้องพิสูจน์ให้ชัด เกิดจากมหาลัย หรือเกิดจากใคร ด้าน "สถ." เต้น! แจง "กระดาษคำตอบ" อยู่ที่ไหน?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รองผู้ว่าโคราช ผู้ยกร่าง TOR สกัดโกงสอบท้องถิ่น68 โพสต์ย้ำ! ช่องโหว่โกงสอบ หาก "มหาวิทยาลัยทุจริตเสียเอง" ก็ไม่อาจจะแก้ไขได้ ชี้ต้องพิสูจน์ให้ชัด เกิดจากมหาวิทยาลัย หรือเกิดจากใคร ด้าน สถ.หน่วยงานกลางจัดสอบ ตอบข้อสังสัย "กระดาษคำตอบ" หลุด ออกมาได้อย่างไร? ชี้ปัจจุบันกระดาษคำตอบ เก็บอยู่ในห้องมั่นคง ของสถาบันผู้รับจ้างจัดหาตาม TOR ระบุ "ล็อคกุญแจ 2 ชุด" ของมหาวิทยาลัยผู้รับจ้าง และ สถ. อย่างละชุด มีกล้องวงจรปิด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (23 มิ.ย.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ออกหนังสือชี้แจง กรณีหลายหน่วยงานเข้าจับกุมแก๊งทุจริตแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่น ปี 2568 โดยเฉพาะกรณ๊ที่สังคม สงสัยว่า มีการนำกระดาษคำตอบ ออกมาได้อย่างไร?

ตอนหนึ่งเอกสารชี้แจง สถ. ระบุว่า "ปัจจุบันกระดาษคำตอบเก็บอยู่ในห้องมั่นคง ที่ทางมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-มศว.) ผู้รับจ้างจัดหาตาม TOR (ชนะรับงาน 140 ล้านบาท) โดยมีการล็อคกุญแจจำนวน 2 ชุด เป็นของมหาวิทยาลัย ผู้รับจ้าง และ สถ. อย่างละชุด มีกล้องวงจรปิด 24 ชั่วโมง"

ตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้น สถ. พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของ หน่วยงานต่างๆ และหากพบว่าผู้ใดหรือบุคคลใดมีส่วนทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าด้วยเหตุใด ต้องรับผิดทาง แพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไป

สถ. ระบุด้วยว่า ขั้นตอนการจัดสอบ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) มีมติให้ สถ. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568

โดยได้จ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ

ตั้งแต่การออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ จัดพิมพ์และเตรียมข้อสอบ ขนส่งข้อสอบ จัดหาสถานที่สอบ จัดสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค สถานที่ เก็บแบบทดสอบ จัดหายานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ การประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ และการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบ

ซึ่งในทุกขั้นตอนได้มีภาคีเครือข่ายการ ป้องกัน ต่อต้าน และปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันฯ ประกอบด้วย สถ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (บก.ปปป.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) และคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) โดยภาคีเครือข่าย ทั้ง 7 องค์กร เข้าไป สังเกตการณ์การจัดสอบของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ

มีรายงานว่า นายมนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (อดีตหน้าห้องนายอนุทิน ชาญวีรกูล) เขียนผ่านเพจเฟสบุ๊กส่วนตัว

ยอมรับว่า ตนเป็นบุคลากรสำคัญที่ร่าง TOR ฉบับนี้แลเชื่อว่าจะป้องกันการทุจริตได้ แต่ก็ให้ข้อสังเกตถึงช่องโหว่ หากมหาวิทยาลัยทุจริตเสียเอง ก็ไม่อาจจะแก้ไขได้ อย่างไรก็ดีเรื่องนี้ก็ต้องพิสูจน์ว่า เกิดจากมหาวิทยาลัยหรือเกิดจากใคร ข้อความที้ต้นเคยให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับช่องโหว่ของ TOR

ผู้ยกร่าง TOR สกัดโกงสอบท้องถิ่น68 ย้ำ!ช่องโหว่ ต้องพิสูจน์ให้ชัด เกิดจากมหาลัย หรือเกิดจากใคร ด้าน "สถ." เต้น! แจง "กระดาษคำตอบ" อยู่ที่ไหน?
ผู้ยกร่าง TOR สกัดโกงสอบท้องถิ่น68 ย้ำ!ช่องโหว่ ต้องพิสูจน์ให้ชัด เกิดจากมหาลัย หรือเกิดจากใคร ด้าน "สถ." เต้น! แจง "กระดาษคำตอบ" อยู่ที่ไหน?