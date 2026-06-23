“สุริยะ” ส่ง “สรวุฒิ” รุกเจรจาภาครัฐ-เอกชนญี่ปุ่น ยกระดับมาตรฐานสุขภาพสัตว์และผลักดันส่งออกปศุสัตว์

รมว.เกษตรฯ ส่ง “สรวุฒิ” รุกเจรจาภาครัฐและเอกชนญี่ปุ่น เดินหน้ายกระดับมาตรฐานสุขภาพสัตว์และผลักดันการส่งออกปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดสากล เผย มีแนวโน้มเชิงบวกในการขยายโอกาสทางการค้าและเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยได้
เมื่อวันที่ (22 มิ.ย. 69) นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ตน พร้อมด้วย นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะผู้แทนเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อหารือทวิภาคีกับผู้แทนกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น (MAFF) นำโดย Dr. MATSUO Kazutoshi หัวหน้าสัตวแพทย์และผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศ มุ่งยกระดับมาตรฐานสุขภาพสัตว์และความปลอดภัยทางอาหารระหว่างสองประเทศ โดยทั้งสองประเทศได้หารือร่วมกันในการเร่งรัดมาตรการ NAI Zoning ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำมาตรการแบ่งพื้นที่ควบคุมโรคไข้หวัดนกสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น ซึ่งในขณะนี้ฝ่ายญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการพิจารณาด้วยแนวโน้มเชิงบวก
สำหรับการขยายขอบข่ายการส่งออกเนื้อสุกรปรุงสุก ทางญี่ปุ่นได้แสดงท่าทีตอบรับในเชิงบวกต่อการพิจารณานำเข้าเนื้อสุกรปรุงสุกติดกระดูกและผลิตภัณฑ์ลำไส้สุกรปรุงสุกจากไทย โดยกรมปศุสัตว์เตรียมเร่งส่งข้อมูลเชิงเทคนิคเพิ่มเติม เพื่อยืนยันความพร้อมด้านมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการควบคุมสุขอนามัยในกระบวนการผลิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ในส่วนของการเปิดตลาดวัตถุดิบอาหารสัตว์ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงกระบวนการส่งออกขนสัตว์ปีกป่นและผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยให้ครอบคลุมกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นพร้อมให้การพิจารณาสนับสนุนในประเด็นดังกล่าว
นายสรวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพรวมการค้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง โดยการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นในปี 2568 พบว่า สินค้าเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าสูงถึง 67,483 ล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 2.8 จากปี 2566) โดย "เนื้อสัตว์ปีกปรุงสุก" เป็นสินค้าส่งออกสำคัญ นอกจากนี้ สินค้ากลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่กำลังเติบโตที่มีมูลค่าส่งออกสูงถึง 14,352 ล้านบาท นำโดยอาหารสุนัขและแมว (อาหารกระป๋องและอาหารเม็ด) กลุ่มเนื้อสัตว์แปรรูปและอื่น ๆ เช่น ไส้กรอกหมู ไส้กรอกไก่ และเบคอน มีมูลค่าส่งออกกว่า 490 ล้านบาท อีกทั้งการส่งออกไข่ไก่สด ยังกลับมาฟื้นตัวทำมูลค่าได้ถึง 132.40 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน ในส่วนที่ประเทศไทยได้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เป็นวัตถุดิบสำคัญเพื่อต่อยอดในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ "หนังสุกรหมักเกลือ" ที่มีปริมาณนำเข้าเฉลี่ยสูงถึง 45 - 46 ล้านกิโลกรัมต่อปี เพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและการแปรรูปของไทย นอกจากนี้ ยังมีการนำเข้าเนื้อโคถอดกระดูกแช่แข็งที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง (มูลค่า 917.8 ล้านบาท ในปี 2568) รวมถึงหนังโคหมักเกลือกว่า 12.7 ล้านกิโลกรัม
“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ขอยืนยันความพร้อมในการให้การสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป” นายสรวุฒิ กล่าว