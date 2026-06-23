ปชป.รับหนังสือ “เครือข่ายภาคปชช.” ยื่นคำขาดเบรก พ.ร.บ.SEC-แลนด์บริดจ์ ห่วงผลกระทบ

“ประชาธิปัตย์” รับหนังสือ “เครือข่ายภาคประชาชน” ยื่นคำขาดเบรก พ.ร.บ.SEC-แลนด์บริดจ์ ห่วงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับวิถีชีวิต ชุมชน สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ หลังปักหลักชุมนุมข้างทำเนียบ
วันที่ (23 มิถุนายน 2569) เมื่อเวลา 13.20 น. ที่บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล คณะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นำโดย นายกรณ์ จาติกวณิช ดร.การดี เลียวไพโรจน์ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย และนายจูรี นุ่มแก้ว ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบปะและรับหนังสือร้องเรียนจาก “เครือข่ายประชาชนคัดค้านโครงการ Southern Economic Corridor (SEC) และโครงการแลนด์บริดจ์” นำโดย นายประสิทธิชัย หนูนวล แกนนำกลุ่ม SEC Watch พร้อมด้วยมวลชนภาคประชาชนหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออก อาทิ ชุมพร กระบี่ ระนอง ปราจีน ระยอง ที่ปักหลักชุมนุมในบริเวณดังกล่าว
.
บรรยากาศการยื่นหนังสือเป็นไปอย่างใกล้ชิด โดยทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในการคัดค้านร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) ซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในขณะนี้ พร้อมทั้งยื่นข้อเรียกร้องเชิงนโยบายไปยังพรรคประชาธิปัตย์ ให้มีมติสนับสนุนการยุติโครงการแลนด์บริดจ์โดยทันที เนื่องจากห่วงใยในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับวิถีชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้
.
ทั้งนี้ ทางคณะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้รับข้อเสนอของกลุ่ม SEC Watch ไว้ทั้งหมด พร้อมระบุว่าจะนำข้อห่วงใยและข้อมูลจากภาคประชาชนเข้าสู่ที่ประชุมพรรค เพื่อพิจารณาพิจารณาตามกลไกทางการเมือง และหาแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป