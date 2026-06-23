รมว.ยธ.ปัดใบสั่งการเมือง สอบคลิป "ภาวุธ" ก่อน แย้มเงินเทรดทองไม่มีตัวเลขกลมๆ โยนสื่อเปิดชื่อทำDSIต้องแจ้ง

“รุทธพล” ยันไม่มีใบสั่งการเมือง ชี้คลิป “ภาวุธ ” ชวนลงทุนต้องตรวจสอบก่อน ตั้งข้อสังเกตเงินเทรดทองจะไม่มีตัวเลขกลมๆ โยนสื่อเปิดชื่อ “ภาวุธ” ก่อน ดีเอสไอจำเป็นต้องแจ้ง แม้ยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหา
วันที่ (23มิ.ย.) เวลา14.52 น. ที่พรรคภูมิใจไทย พลตำรวจโทรุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอเตรียมนำคดี Forex เป็นคดีพิเศษว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวน ซึ่งทางดีเอสไออยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน และผู้เสียหายซึ่งขณะนี้ทยอยเดินทางกันเข้ามาให้ข้อมูล หลังจากนี้จะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ทั้งนี้ผู้เสียหายที่เข้ามาให้ข้อมูลจากการสอบถามเบื้องต้นเมื่อช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมา มีผู้เสียหายทยอยเข้ามาจำนวน 30 คน เช่นเดียวกับพยานที่ทยอยเดินทางเข้ามาแล้ว
ส่วนที่มีการเผยแพร่คลิปของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ในลักษณะการเชิญชวนลงทุนจะสามารถเอาผิดได้หรือไม่ พลตำรวจโทรุทธพล กล่าวว่าตอนนี้ต้องรวบรวมพยานหลักฐาน เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนเยอะมาก หลังจากเข้าตรวจค้นทั้งหมด 24 จุด และมีการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ถึง 300 นาย จึงต้องมีการวิเคราะห์ทั้งเส้นเงิน หลักฐานเอกสาร รวมทั้งของกลางเช่นคอมพิวเตอร์ที่ตรวจยึดมาได้ และขณะนี้ยังไม่ได้ออกเรียกนายภาวุธ
เมื่อถามย้ำว่าคลิปของนายภาวุธสามารถเป็นหลักฐานเอาผิดได้หรือไม่ พลตำรวจโทรุทธพล กล่าวว่า รายละเอียดดีเอสไอจะต้องเป็นผู้วิเคราะห์
เมื่อถามว่าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่า การแถลงข่าวของดีเอสไอปิดชื่อผู้ต้องหาแต่เปิดชื่อผู้ต้องสงสัย พลตำรวจโทรุทธพล ชี้แจงว่าวันที่จะมีปฏิบัติการตนเดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดสกลนคร กระทั่งมาทราบข่าวช่วงบ่ายของอีกวัน ก็เห็นผู้สื่อข่าวมีการเปิดชื่อย่อและอาชีพ ซึ่งในวันที่ 18 มิถุนายน สื่อมวลชนก็เริ่มเปิดชื่อนายภาวุธอย่างเป็นทางการ และเมื่อมีการแถลงข่าว นักข่าวก็เป็นคนพูดชื่อของนายภาวุธ ไม่ใช่ดีเอสไอเป็นคนเปิดเผยชื่อ
เมื่อถามว่าสังคมมองว่าเป็นเกมการเมืองเชือดไก่ให้ลิงดู พลตำรวจโทรุทธพล กล่าวว่าจากการตรวจค้น 24 จุด ประกอบกับดีเอสไอใช้เวลาในการสอบสวนกว่าหกเดือน เนื่องจากคดีดังกล่าวมีความละเอียดอ่อน เพราะผู้ต้องหาและผู้ต้องสงสัยมีตำแหน่งหน้าที่ จึงต้องใช้วิจารณญาณและต้องใช้หลักฐานที่ชัดเจน
เมื่อถามว่ามีใบสั่งทางการเมืองหรือไม่ พลตำรวจโทรุทธพล ปฏิเสธพร้อมยืนยัน “ไม่ใช่ เพราะในรายละเอียด และในชาร์จการแถลงข่าวของดีเอสไอก็มีข้อมูลปรากฏหมด และผู้สื่อข่าวก็พูดชื่อนี้ขึ้นมา”
เมื่อถามต่อว่าการแถลงข่าวของดีเอสไอที่มีชื่อของนายภาวุธแสดงว่าเพื่อต้องการชี้แจงต่อสังคมหลังมาชื่อหลุดออกมาใช่หรือไม่ พลตำรวจโทรุทธพล กล่าวว่าทางผู้แถลงข่าวยืนยันตั้งแต่ต้นแล้วว่า กระทำความผิดยังไม่ใช่ผู้กระทำความผิด และไม่มีการเอ่ยชื่อนี้ แต่ผู้สื่อข่าวทราบชื่อนี้มาก่อนแล้ว และมีการถามในวงแถลงข่าว
ส่วนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาได้เมื่อไหร่นั้นต้องขึ้นอยู่กับดีเอสไอ และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ซึ่งตนได้นโยบายว่า เนื่องจากเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ จึงต้องให้มีการรายงานทุก 15 วัน
เมื่อถามว่านายภาวุธจะไม่ใช้เอกสิทธิ์สส. ก็จะดำเนินการตามนั้นใช่หรือไม่ พลตำรวจโทรุทธพล กล่าวว่าคงต้องขึ้นอยู่กับดีเอสไอ ว่าจะและไม่ทราบว่านายภาวุธจะเข้ามาให้ข้อมูลเมื่อไหร่ เป็นหน้าที่ของดีเอสไอที่จะประสานงาน
เมื่อถามถึงกรณีที่นายภาวุธชี้แจงว่าเส้นเงินที่โอนเข้าบัญชีที่โอนเข้าบัญชีมาจากการเทรดทองคำฟังขึ้นหรือไม่ พลตำรวจโทรุทธพล กล่าวว่าเป็นคำชี้แจงของนายภาวุธแต่ต้องมีการตรวจสอบ แต่หากถามคนเทรดทองคำ จะไม่มีตัวเลขกลมๆ หรือเป็นจุดทศนิยม แต่เรื่องนี้ก็จะต้องตรวจสอบเพราะถือเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว ขอเวลาให้ดีเอสไอวิเคราะห์เส้นเงินว่ามาจากที่ไหนบ้าง