กกต.สอบด่วน! เอกสารชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลุดเป็นกระดาษรองไข่ รายงานใน 48 ชม. ชี้ไม่ใช่ของวันใช้สิทธิ

กกต. สั่งสอบด่วน!!ปมเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลุดเป็นกระดาษรองไข่ไก่ ให้กกต.สมุทรปราการรายงานผลภายใน 48 ชม.สอบเบื้องต้นยันไม่ใช่บัญชีฯที่ผู้มีสิทธิ์ฯต้องเซ็นในหน่วยตอนรับบัตรเลือกตั้ง
วันนี้ (23มิ.ย.) สำนักงานกกต.ชี้แจงกรณีนายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั้น บุรีรัมย์ เผยแพร่คลิปวิดีโออ้างว่าพบเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. จังหวัดสมุทรปราการถูกนำไปใช้เป็นกระดาษรองไข่ไก่ ว่า สำนักงานได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
เอกสารที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบ ส.ส. 1/3 ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดพิมพ์ตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. พ.ศ. 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เบื้องต้นทราบว่าเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรปรากการ มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แต่ไม่มีลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เอกสารดังกล่าวจึงไม่ใช่ชุดหมายเหตุการลงคะแนน ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ใช้ในวันเลือกตั้ง
โดยการจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. 1/3) ตามระเบียบ กกต. ว่าด้วย การเลือกตั้ง สส. พ.ศ. 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีการจัดพิมพ์และใช้ประโยชน์ ทั้งหมด 4 ชุด คือชุดที่หนึ่ง มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก สำหรับนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นใช้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ หรือย้ายที่อยู่ และให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ชุดที่สอง มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ใช้สำหรับการตรวจสอบ และหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนนในวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า และในวันเลือกตั้ง
ชุดที่สาม ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก สำหรับปิดหน้าที่เลือกตั้ง และให้เก็บกลับคืนเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน ติดประกาศในวันเลือกตั้ง
ชุดที่สี่ ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก มอบให้นายอำเภอ ปลัดเทศบาล หรือปลัดเมืองพัทยา ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งเฉพาะหน่วย เลือกตั้งที่อยู่ในเขตอำเภอ หรือหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตการปกครองท้องถิ่นนั้น แล้วแต่กรณี ติดประกาศก่อนวันเลือกตั้ง
ทั้งนี้สำนักงาน กกต. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสั่งให้สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้รายงานผลการตรวจสอบภายใน 48 ชม. เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วน และให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยกกต. ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลของประชาชน และการรักษาความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้ง และเมื่อการตรวจสอบแล้วเสร็จ จะรายงานผล ให้สาธารณชนได้รับทราบโดยเร็วต่อไป