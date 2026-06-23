ปธ.กมธ.ท้องถิ่น-ปปช. จ่อเรียกสถ.-มศว.แจงทุจริตสอบท้องถิ่น "อาสพลธ์" ขอบคุณป.ป.ช.-ปปป.ร่วมทลายโกง

ปธ.กมธ.ท้องถิ่น และ ปธ.กมธ. ปปช. แท็กทีม จ่อเรียก สถ.-มศว. แจงปมทุจริตสอบท้องถิ่น สัปดาห์หน้า หลังเกิดความเสียหายทะลุ 4.5 พันล้าน "อาสพลธ์" ขอบคุณป.ป.ช.-ตร.ปปป. หลังเป็นคนแรกยื่นสอบ จนทลายโกงสำเร็จเป็นครั้งแรกสำเร็จ และคืนความเป็นธรรมให้ลูกชาวบ้านที่หวังเป็นขรก.
วันนี้ (23มิ.ย.) เวลา 15:05 น. ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะ ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่จ.นนทบุรีว่า ต้องขอขอบคุณสองหน่วยงานข้างต้น สืบเนื่องจากการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2568 ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญแก่บรรดาพี่น้องประชาชนและลูกหลานชาวนา ที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นข้าราชการท้องถิ่น และทราบมาตลอดว่ามีการจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อให้รับบรรจุข้าราชการ
นายอาสพลธ์ กล่าวต่อว่า ตนในฐานะ สส. เคยได้ยื่นเรื่องร้องเรียน และพาชาวบ้านจังหวัดศรีสะเกษ ไปร้องเรียนนายอนุทิน ชาญวีรกูล ขณะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ว่ามีการทุจริตสอบดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และหลายจังหวัดในภาคอีสาน และเมื่อนายอนุทิน ทราบเรื่อง จึงเป็นที่มาของการลงนามเอ็มโอยูกับ 5หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามทุจริต เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 และการลงนามความร่วมมือครั้งนั้นนำมาสู่การยกเลิกการสอบแข่งขันข้าราชการฯ ในปี 2567 เนื่องจากมีข้อครหาว่ามีการเรียกรับเงินตั้งแต่ 300,000 ถึง 800,000 บาท กระทั่งปี 2568 ที่มีการสอบแข่งขันฯ ข้อร้องเรียนดังกล่าวก็ยังไม่หาย
จึงได้แจ้งไปยังนายอนุทิน จนเกิดการปฏิบัติตรวจค้นและจับกุมในวันนี้ที่ จ.นนทบุรี โดยมีมูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท และมีผู้เกี่ยวข้องกว่า 3,000 ราย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการจับกุมคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตการสอบข้าราชการฯ ทั้งที่ในอดีตมีข้อครหามากมายแต่ไม่มีการจับได้
ดังนั้นจึงขอขอบคุณ ป.ป.ช. และ บก.ปปป. ที่คืนขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ไม่ยอมรับต่อการทุจริต และมีกำลังใจในการสอบแข่งขัน โดยหลังจากนี้คณะกรรมาธิการสภาฯ ที่เกี่ยวข้องจะร่วมตรวจสอบเรื่องดังกล่าวต่อไป
ขณะที่ นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สส.ระนอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาฯ กล่าวว่า ตนได้หารือกับนายอาสพลธ์ในฐานะประธาน กมธ.ป.ป.ช. ที่จะศึกษาตรวจสอบเรื่องนี้ร่วมกัน
โดยภายในสัปดาห์หน้าจะเชิญหน่วยงานมาตรวจสอบ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะเป็นผู้จัดสอบ เข้ามาชี้แจงเพื่อตรวจสอบว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ เมื่อได้รับข้อมูลแล้วจะได้ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อดำเนินการต่อไป