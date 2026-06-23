“อนุทิน” โว รบ.มีเสถียรภาพช่วยดึงนักลงทุนร่วม Thailand FastPass เพียบ ย้ำต้องถูก กม. ชู ศก.ไทย “ฮั่งเซ้งดี”

นายกฯ ยันรัฐบาลมีเสถียรภาพ ช่วยดึงนักลงทุนไทย-ตปท. ร่วม Thailand FastPass เพียบ ย้ำ บริษัทต้องโปร่งใส ถูกกฎหมาย ลั่นเศรษฐกิจไทย “ฮั่งเซ้งดี”
วันนี้ (23 มิ.ย.) เมื่อเวลา 14.47 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิด Thailand FastPass เพื่อเร่งรัดการลงทุน ว่า โครงการ Thailand FastPass คือ โครงการที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ โดยจะทำให้ขั้นตอนต่างๆ ในการขออนุมัติและขออนุญาตสั้นลง และในอนาคตก็จะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินการทุกขั้นตอนสั้นที่สุด เชื่อมั่นว่า จะมีผู้ประกอบการและนักลงทุนอีกมากมายเข้ามาสู่โครงการ สามารถดำเนินกิจการได้เร็วขึ้น
เมื่อถามว่า ที่นายกฯพูดบนเวทีถึงเสถียรภาพของรัฐบาล แสดงว่า มั่นใจว่า คุมเสถียรภาพของรัฐบาลได้ใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลมีเสถียรภาพก็จะสร้างความมั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะมาประกอบกิจการ นำเม็ดเงินมาสู่ประเทศไทย เราจะต้องทำให้เสถียรภาพเกิดขึ้นในรัฐบาล และเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ ให้เกิดความสะดวกให้มากที่สุด เขาจะได้เข้ามาใช้ประเทศของเราเป็นฐานการผลิต วันนี้เรามีอีอีซี ซึ่งตนได้รับมากำกับดูแลด้วยตัวเอง มาทำงานควบคู่กันกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) วันนี้ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันถึงจะทำงานได้
เมื่อถามว่า 23 รายที่มารับ Thailand FastPass ส่วนใหญ่ได้ร้องขออะไรมาเป็นพิเศษหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ธุรกิจทั้ง 23 รายที่เข้ามา ไม่ใช่ธุรกิจที่จะมาใช้แรงงานถูกในประเทศไทย หรือมาใช้สิทธิประโยชน์ของบีโอไอ เช่น การไม่เสียภาษีนำเข้าอะไรต่างๆ นานา เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว อุตสาหกรรมที่เข้ามานำมาซึ่งเทคโนโลยี การถ่ายทอดกระบวนการทางการผลิตต่างๆ เช่น ตัวชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของเครื่องบินแอร์บัสที่เข้ามา รวมถึงชิ้นส่วนของจรวดด้วย นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของดาวเทียมและการสื่อสารที่ทันสมัย เรานำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาขยายกระบวนการการผลิตให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมให้มากที่สุด เราจะเป็นประเทศที่เปิดความพร้อมให้ประเทศต่างๆ เข้ามาก็ต้องมีจรรยาบรรณที่ดี ไม่ใช่ไปก๊อปปี้เทคโนโลยีของเขาโดยไม่มีความร่วมมือและไม่มีระบบในการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทยได้ไปถึงขั้นนั้นแล้ว
นายกฯ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทที่เข้ามาก็ต้องมีความพร้อม มีความโปร่งใส และเมื่อถึงวงรอบก็ต้องมีการไปตรวจหรือสุ่มตรวจ แต่ถ้าเราเปิดโอกาสขึ้นมาแล้ว และเกิดมีเรื่องของการลดสเปก หรือการหลบเลี่ยงภาษีหรือเรื่องแรงงานเถื่อนเหล่านี้ เราก็ต้องทำให้เห็นว่านรกมีจริง ก็ต้องถูกดำเนินคดี ถ้าทำอย่างนี้ได้เราก็จะเป็นประเทศที่สามารถขยายการลงทุน ขยายโอกาสในการสร้างรายได้อย่างไม่มีขีดจำกัด
เมื่อถามว่า แสดงว่า เศรษฐกิจไทยกำลังโงหัวขึ้นใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า แน่นอน ภาษาที่บ้านผมเรียกว่า ฮั่งเซ้งดี (สภาวะการตลาด แนวโน้มราคาตลาดดี)