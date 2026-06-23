เด้งฟ้าผ่า! อธิบดี สถ.เซ่นปมทุจริตสอบท้องถิ่น 4.5 พัน ล. นายกฯ บอก “เป็นเรื่องของปลัด มท.”

“มหาดไทย” เด้งฟ้าผ่า! อธิบดี สถ. พ้นเก้าอี้ เซ่นปมทุจริตสอบท้องถิ่น 4.5 พันล้าน ขณะที่ นายกฯ บอก “เป็นเรื่องของปลัดมหาดไทย”
วันนี้ (23 มิ.ย.) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1563/2569 เรื่อง ให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราว โดยเนื้อหาระบุว่า โดยที่ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมาก อันเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดิน และการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกอบกับ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 57 และมาตรา 69 และ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2554 จึงให้ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราว และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2569
ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบคำถามในประเด็นนี้ว่า “เป็นเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทย”