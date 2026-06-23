ครม.ไฟเขียว พ.ร.บ.โอนงบ-งบ 70 นายกฯ ยันพร้อมตอบทุกข้อซักถาม เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. ไฟเขียว พ.ร.บ.โอนงบ-งบ ปี 70 นายกฯ ย้ำ พร้อมตอบทุกข้อซักถาม เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้
วันนี้ (23 มิ.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่าน ใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถาม รวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้รับทราบการเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน
มากไปกว่านั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณ เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว จำนวน 10,328 ล้านบาท พร้อมเอกสารประกอบ 6 เล่ม และให้เสนอ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
ในส่วนคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ครม.เห็นชอบให้มี จำนวน 25 คน แบ่งเป็น สัดส่วนคณะรัฐมนตรีเสนอชื่อ จำนวน 6 คน และ สัดส่วนพรรคการเมือง จำนวน 19 คน ซึ่ง เท่ากับจำนวน คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบ จากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณางบประมาณเป็นไปอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562
2. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว จำนวนไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาท พร้อมเอกสารประกอบงบฯ 38 เล่ม และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
ในส่วนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ครม.เห็นชอบให้มี จำนวน 72 คน เท่ากับจำนวนที่มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 ประกอบด้วย สัดส่วนคณะรัฐมนตรี 18 คน และ สัดส่วนพรรคการเมือง จำนวน 54 คน
สำหรับกรอบเวลาตามปฏิทินงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณฯ วาระที่ 1 ในวันที่ 25 มิ.ย. 2569 จากนั้นวันที่ 29 มิ.ย. 2569 - 1 ก.ค. 2569 สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถ เข้าถึงเอกสาร ทั้ง 2 พ.ร.บ. ได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงบประมาณ