ครม.ผ่านร่างถ้อยแถลงร่วมงานประชุม รมต.ท่องเที่ยวเอเปก ครั้งที่ 13 ขับเคลื่อน “ท่องเที่ยวดิจิทัลและยั่งยืน”

ครม.เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมงานประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปก ครั้งที่ 13 ขับเคลื่อน “ท่องเที่ยวดิจิทัลและยั่งยืน” หนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างการเชื่อมโยงระหว่าง ปชช. และสนับสนุนความร่วมมือในภูมิภาค
วันนี้ (23 มิ.ย.) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปก ครั้งที่ 13 โดยหากมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติม ปรับปรุง และแก้ไขเอกสารตังกล่าวในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนดรีเพื่อพิจารณาอีก ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ร่วมให้การรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเทียวเอเปค ครั้งที่ 13 โดยไม่มีการลงนาม
ทั้งนี้ เขตเศรษฐกิจจีนมีกำหนดเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2569 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวช้อ "Digital and intelligent lnnovation, Collaborative Empowerment : Leveraging Tourisrn for an Asiai-Pacific Community” โดยที่ประชุมจะมีการรับรองเอกสารผลลัพธ์หลัก คือ ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปก ครั้งที่ 13
ร่างถ้อยแถลงฯ มีสาระสำคัญ ในการขับเคลื่อน “การท่องเที่ยวดิจิทัลและยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน และสนับสนุนความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อความเจริญร่วมกัน ถือเป็นโอกาสสำคัญ ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ทั้งในด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความร่วมมีอระหว่างประเทศ และการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว