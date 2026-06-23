รัฐบาลคุมราคาสินค้า–บริการ 66 รายการ ดูแลค่าครองชีพกันค้ากำไรเกินควร–สร้างความเป็นธรรมการค้า

รองโฆษกรัฐบาล เผย เดินหน้าคุมราคาสินค้า–บริการ 66 รายการ ดูแลค่าครองชีพประชาชน ป้องกันการค้ากำไรเกินควร–สร้างความเป็นธรรมทางการค้า
วันนี้ (23 มิถุนายน 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม จำนวน 66 รายการ แบ่งเป็นสินค้า 61 รายการ และบริการ 5 รายการ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เพื่อให้มาตรการกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการมีผลต่อเนื่อง และสามารถดูแลค่าครองชีพประชาชนได้อย่างทันท่วงที
รองโฆษกฯ กล่าวว่า รายการดังกล่าวเป็นการรวบรวมสินค้าและบริการควบคุมเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยเห็นชอบและ กกร. ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ พร้อมเพิ่มรายการสินค้าใหม่ 5 รายการ ได้แก่ กากถั่วเหลือง ปลากะพงขาว มะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ ซีอิ๊ว และน้ำปลา โดยในส่วนของซีอิ๊วและน้ำปลาเป็นการปรับแยกจากรายการ “ซอสปรุงรส” เพื่อให้การกำกับดูแลมีความชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพตลาดมากขึ้น
ทั้งนี้ การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งให้อำนาจ กกร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ประกาศกำหนดสินค้าและบริการควบคุม เพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม โดยต้องมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
นางสาวลลิดากล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลราคาสินค้าจำเป็นและบริการที่กระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงที่ต้นทุนการผลิตและภาวะตลาดมีความผันผวน การกำหนดรายการสินค้าและบริการควบคุมจะช่วยให้ภาครัฐสามารถติดตามสถานการณ์ กำกับดูแลราคา ป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค และดูแลให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
“รัฐบาลยืนยันว่าจะใช้กลไกกฎหมายอย่างเหมาะสม เพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชน รักษาความเป็นธรรมทั้งต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และเกษตรกร ตลอดจนสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวม” รองโฆษกฯ กล่าว.