นายกฯสั่งการทันทีหลังอาเซียน-รัสเซีย เร่งความร่วมมือพลังงาน ปุ๋ย เทคโนโลยี เสริมมั่นคงศก.ไทย

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ สั่งการต่อทันทีหลังอาเซียน-รัสเซีย เร่งความร่วมมือพลังงาน ปุ๋ย และเทคโนโลยี เสริมความมั่นคงเศรษฐกิจไทย พร้อมมอบหมายกระทรวงเกี่ยวข้องดำเนินการ
วันนี้ (23 มิถุนายน 2569) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รายงานผลสำเร็จจากการเดินทางไปร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียน - รัสเซีย เมื่อวันที่ 16–19 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย
นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า การประชุมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงภารกิจทางการทูตทั่วไป แต่เป็นการวางรากฐานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในระยะยาว
โดยได้เข้าร่วมการหารือร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย และผู้แทนองค์กรเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเชีย
การหารือมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านพลังงาน ก๊าซ ปุ๋ย รวมถึงแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ด้านการค้า การลงทุน เทคโนโลยี และความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย และ เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระยะต่อไป นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
1. กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งผลักดันความร่วมมือด้านพลังงาน น้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมี และปุ๋ย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืน
2. กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทุกมิติ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจดิจิทัล ภาคธุรกิจ และการติดต่อระหว่างประชาชนเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ มุ่งยกระดับความร่วมมือระหว่างภูมิภาค
3. กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย – สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย(Thai-EAEU FTA) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยเร็ว