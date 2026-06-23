“วราวุธ” เผย ครม.อนุมัติเงินค้างจ่าย 447 ล.ชาวไร่อ้อย ยินดีและขออภัยมาช้าดีกว่าไม่มา

รมว.อุตสาหกรรม เผย ครม.อนุมัติเงินค้างจ่าย 447 ล้านบาท ให้ชาวไร่อ้อย พร้อมยินดีและขออภัยล่าช้าไปเล็กน้อย แต่มาช้าดีกว่าไม่มา
วันที่ (23 มิ.ย.69) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 มิ.ย.2569 มีมติเห็นชอบอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2567 / 2568 เพิ่มเติมวงเงิน 447.04 ล้านบาท จำนวน 4,667 คู่สัญญา จำนวน 6.91 ล้านตัน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ จากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% วงเงินรวม 5,175 ล้านบาท
โดยแบ่งการจัดสรรให้ กลุ่มที่ 1 ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผา แต่มีสิ่งปนเปื้อน (ไม่เกิน 5%) ให้หักส่วนเกินออกและจ่ายเฉพาะส่วนดี ครอบคลุม 1,053 คู่สัญญา ปริมาณอ้อย 5.96 ล้านตัน วงเงินช่วยเหลือ 411.10 ล้านบาท
กลุ่ม 2 เกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอล จำนวน 3,505 คู่สัญญา วงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่ 62.34 ล้านบาท ปริมาณอ้อย 9 แสนกว่าตัน
และกลุ่มที่ 3 เกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดง 109 คู่สัญญา วงเงิน 3.61 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นการใช้งบฯเพิ่มเติม 477.04 ล้านบาท
“ขอแสดงความยินดีกับชาวไร่อ้อยทุกคน เงินอนุมัติเรียบร้อยแล้วตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมสัญญาไว้ ขออภัยล่าช้าไปเล็กน้อย แต่มาช้าดีกว่าไม่มา ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่านครับ”