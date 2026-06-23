“ทนายอั๋น” ร้อง กกต.พบใบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกระดาษรองไข่ ชี้แล้วต้นขั้ว-บัตรเลือกตั้งจะหลุดไหม

“ทนายอั๋น” ร้อง กกต. พบใบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลายเป็นกระดาษรองไข่ไก่ เหน็บเอกสารสำคัญยังหลุด แล้วต้นขั้ว-บัตรเลือกตั้งจะหลุดไหม
วันนี้ ( 23 มิ.ย.) นายภัทรพงศ์ ศุภภักษร หรือ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ ยื่นหนังสือต่อเลขาธิการ กกต. กรณีที่แม่ค้าขายไข่ นำใบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีทั้งเลขทะเบียนบ้าน เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อสกุล ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ (เนื่องจากสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่ อ.บางบ่อ นำมาเป็นเศษกระดาษ เป็นที่รองไข่)
นายภัทรพงศ์ ระบุว่า การที่ใบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตกไปถึงมือแม่ค้าขายไข่ไก่ได้ แสดงให้เห็นถึงการเก็บรักษาเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ว่า ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด อาจทำให้ใบลงคะแนนกับต้นขั้ว ถูกเปิดเผย และนำสู่การทำให้ทราบว่าบุคคลใดทำการลงคะแนนให้กับผู้ใด ท้ายที่สุด ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับและไม่สุจริตเที่ยงธรรมตามรัฐธรรมนูญ หรือไม่ จึงต้องการให้ทาง กกต.ไต่สวนสืบสวนตามหน้าที่ต่อไป
นายภัทรพงศ์ ยังตั้งข้อสังเกตว่า ข้อมูลสำคัญ เป็นรายชื่อนามสกุล ที่อยู่ เลข 13 หลัก ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หลุดออกมาในลักษณะนี้ มองว่า ไม่น่าจะมีเฉพาะเขตนี้ น่าจะมีทั่วประเทศ เอกสารชั้นความลับสูงสุด ยังหลุดได้ นับประสาอะไรกับต้นขั้วและบัตรเลือกตั้งจะไม่มาด้วยกัน เมื่อไม่เป็นความลับแล้ว การเลือกตั้งจะสุจริตเที่ยงธรรมได้อย่างไร และการเลือกตั้งครั้งนี้ จะเป็นโมฆะหรือไม่ ก็สุดแล้วแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
นายภัทรพงศ์ ยังกล่าวถึงประเด็นเขากระโดงล่าสุด ได้รับเอกสารแจ้งความคืบหน้าจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ ว่า มีการตั้งเลขสืบสวน เพื่อดำเนินการสืบสวนตามขั้นตอนแล้ว