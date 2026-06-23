"เรืองไกร" ยื่นกกต.ชงยุบพรรคส้มรับเงิน Forex พบเพย์โซลูชั่นรับโอนลงทุนผิดกม.-บริจาคเงินให้พรรค

"เรืองไกร" ร้อง กกต.ตรวจสอบบัญชีพรรคประชาขน ว่ารับเงิน "Forex" หรือไม่ หลังพบหลักฐาน เพย์โซลูชั่นรับโอนเงินลงทุนผิดกฎหมาย และยังบริจาคเงินให้พรรค ย้ำถ้าผิดจริง ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค
วันนี้ (3 มิ.ย.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)และนายทะเบียนพรรคการเมือง ขอให้ตรวจสอบบัญชีพรรคประชาชนและเงินบริจาคที่เกี่ยวข้องกับ Forex โดยมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินบริจาค การหักค่าธรรมเนียม และความโปร่งใสของแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะเงินที่มาจากบริษัท เพย์โซลูชั่น จำกัด และนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเทรด Forex และ กรมสอบสวนคดีพิเศษกำลังสอบสวนอยู่ ว่ามีการกระทำฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง มาตรา 90 (3) ประกอบมาตรา 72 หรือไม่ และจะต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป
นายเรืองไกร กล่าวว่า วันนี้ตนมายื่นคำร้องพร้อมพยานหลักฐานกรณีพรรคประชาชนรับเงินบริจาคจากบริษัทเพย์โซลูชั่น จำกัด ซึ่งอยู่ในขบวนการเทรด Forex ที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย จำนวน 90,000 บาท โดยนายภาวุธ ก่อนที่จะมาเป็น สส.พรรคประชาชน และหลังจาก นายภาวุธเข้ามาเป็น ส.ส.พรรค ก็ยังมีการโอนเงิน อีก 3 ครั้ง จากบริษัทบริษัทเพย์โซลูชั่น จำกัด ที่มีเส้นเงิน เกี่ยวข้อง กับForex เช่นเดียวกัน จึงมีข้อสงสัยว่า เงินบริจาคจากเพย์โซลูชั่นและนายภาวุธ อาจปนเปื้อนกับเงินที่มาจากการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย เป็นเรื่องพรรคประชาชนต้องชี้แจงให้ได้ หากเงินนั้นมาโดยไม่ชอบ กกต. จะต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรตต่อไป
วันเดียวกัน มีรายงานว่า คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายการเมือง สำนักงาน กกต. ได้ส่งทีมสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลบัญชีและเส้นทางการเงินต่างๆ ในคำร้องเรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยสส. ที่ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดของพรรคประชาชน รวมถึงคำร้อง กรณีผู้บริหารพรรคประชาชนและบุคคลผู้มิใช่สมาชิกพรรคได้ร่วมดำเนินกิจการที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัท สเปกเตอร์ ชี จำกัด ซึ่งเป็นสื่อมวลชนและมีการกระทำอันเข้าข่ายลักษณะเอื้อประโยชน์และแสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน ซึ่งอาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนพระ และประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 และกรณีพรรคประชาชนเปิดรับสมาชิกทางออนไลน์หรือระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้สมัครกรอกหมายเลข Laser ID (รหัสที่อยู่หลังบัตรประชาชน) และอาจมีการใช้ปฏิบัติการไอโอ โดยให้ Spectre C เป็นผู้ขับเคลื่อนให้ ซึ่งอาจเป็นการครอบงำกิจกรรมของพรรค อาจเข้าข่ายการฝ่าฝืน พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 หรือไม่