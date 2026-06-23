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“อนุทิน” เผย ร่างพ.ร.บ.งบ 70 ผ่านครม.แล้ว เคาะตั้งกมธ.งบฯ 72 คน พร้อมอภิปราย โวมีแต่ข้อจริงไร้ข้อเท็จ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ เผย ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 70 ผ่าน “ครม.” แล้ว ไฟเขียวตั้ง กมธ.งบฯ 72 คน พร้อมอภิปรายในสภา โวมีแต่ข้อจริง ข้อเท็จไม่มี

วันที่ (23 มิ.ย.) เมื่อเวลา 13.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ว่า มีความพร้อม วันนี้ก็ผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณ และมีข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 72คน ทุกอย่างก็ผ่านไปหมดแล้ว

เมื่อถามว่า ต้องมีการซักซ้อมเตรียมการบ้านข้อใดเป็นพิเศษหรือไม่ เพราะบางโครงการฝ่ายค้านจับจ้องเป็นพิเศษ นายอนุทิน กล่าวว่า มีแต่ข้อจริง ข้อเท็จไม่มี