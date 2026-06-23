“อนุทิน” เผย ร่างพ.ร.บ.งบ 70 ผ่านครม.แล้ว เคาะตั้งกมธ.งบฯ 72 คน พร้อมอภิปราย โวมีแต่ข้อจริงไร้ข้อเท็จ

นายกฯ เผย ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 70 ผ่าน “ครม.” แล้ว ไฟเขียวตั้ง กมธ.งบฯ 72 คน พร้อมอภิปรายในสภา โวมีแต่ข้อจริง ข้อเท็จไม่มี
วันที่ (23 มิ.ย.) เมื่อเวลา 13.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ว่า มีความพร้อม วันนี้ก็ผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณ และมีข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 72คน ทุกอย่างก็ผ่านไปหมดแล้ว
เมื่อถามว่า ต้องมีการซักซ้อมเตรียมการบ้านข้อใดเป็นพิเศษหรือไม่ เพราะบางโครงการฝ่ายค้านจับจ้องเป็นพิเศษ นายอนุทิน กล่าวว่า มีแต่ข้อจริง ข้อเท็จไม่มี