นายกฯชี้ปชช.วัด KPI ผ่านคูหา สิทธิตนประเมินรมต.ภท.ไม่ต้องแจ้งครม. อุบมั่นใจอยู่ครบ 4 ปีขอทำดีที่สุด

"อนุทิน" ลั่นประชาชนวัด KPI นายกฯ ผ่านคูหาเลือกตั้ง ชี้สิทธิประเมิน รมต.ภูมิใจไทย อยู่ที่ตัวเอง ย้ำไม่จำเป็นต้องแจ้ง ครม. ลั่นเดินหน้าทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ไม่ตอบมั่นใจอยู่ครบ 4 ปีหรือไม่ ทำให้ดีที่สุด
วันนี้ (23มิ.ย.) เมื่อเวลา 13.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการประเมินผลงานรัฐมนตรีสัดส่วนพรรคภูมิใจไทย ได้แจ้งในที่ประชุมครม.หรือไม่ว่า ไม่ได้บอก มันเป็นสิทธิของตน ถ้าจะทำก็ทำเลย ไม่ได้หมายถึงอะไรทั้งนั้น ความแตกต่างของการเป็นนายกฯก็ตรงนี้แหละ
เมื่อถามว่า มีการตั้งคำถามเมื่อวัดKPI รัฐมนตรีแล้ว ตัวนายกฯเองจะวัดอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ตนถึงบอกว่ามันต่างกัน คนที่วัดผลงานตนคือประชาชน ทุกการเลือกตั้ง ไม่ใช่ไม่ถูกวัด ซึ่งก็ขึ้นอยู่ที่การเลือกตั้ง ไม่ใช่จะบอกว่า4ปี แต่เมื่อไหร่ที่มีการเลือกตั้ง ประชาชนก็มีการวัดKPIตน ไม่ใช่แค่ประชาชนวัดKPI แต่ประชาชนจัดการเลย เมื่อถามว่า นายกฯมั่นใจอยู่ครบ4ปีหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ทำดีที่สุด