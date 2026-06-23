"ศิริกัญญา" โวยคดี สส.กทม.เขต 33 เป็นเกมการเมือง หลัง ‘ผบ.ตร.’ เล็งร้องค้านอัยการสั่งไม่ฟ้อง

มือศก.พรรคส้ม ย้ำชัดคดี สส.กทม.เขต 33 เป็นเกมการเมือง หลัง ‘ผบ.ตร.’ เล็งร้องค้านอัยการสั่งไม่ฟ้อง รับเจ้าตัวยังช่วยงานพรรคอยู่
วันที่ (23 มิถุนายน) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่อาคารอนาคตใหม่ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องอดีตผู้สมัคร สส.กทม. เขต 33 พรรคประชาชน ว่า เรื่องนี้ยิ่งชัดเจนว่าเป็นคดีที่เป็นการเมืองมากๆ เพราะหลังอัยการสั่งไม่ฟ้อง เราก็ปล่อยเวลาไว้ระยะหนึ่งจะดูว่าทาง ผบ.ตร. จะมีคำสั่งคัดค้านอัยการเมื่อไหร่ แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มี แต่พอเรามาเปิดเผยเรื่องนี้ในช่วงเวลานี้ ก็อยากที่จะฟ้องขึ้นมา ดังนั้นก็คงจะต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันไป ว่าทางอัยการจะมีการยืนยันคำสั่งตามเดิมหรือไม่
เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ที่ระดับผบ.ตร.จะให้ความเห็นแย้งไปเอง น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า คิดว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของผบ.ตร.ที่จะต้องเป็นผู้เซ็นลงนามในคำสั่งที่จะให้ความเห็นแย้งกับคำสั่งอัยการ
เมื่อถามว่า ขณะนี้ยังช่วยงานพรรคอยู่หรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ตนมองว่าเขาก็เคยเป็นสมาชิกพรรค และยังมีการช่วยงานและยังพูดคุยกันอยู่