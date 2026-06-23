​"สุชาติ" ยันปรับแนวเขตอุทยานทับลาน ทำเพื่อคนจน ปัดเอื้อนายทุน พร้อมตั้ง กก.สอบสิทธิรายแปลง ป้องกันสวมรอย

"สุชาติ" เคลียร์ปมปรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน หลังอินฟลูฯ ปลุกกระแส Save ยันไม่ได้เอื้อนายทุน แต่ทำเพื่อคนจน พร้อมตั้งกรรมการตรวจเข้มพิสูจน์สิทธิ์เป็นรายแปลง ป้องกันสวมรอย
วันที่ 23 มิ.ย.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณี ที่บรรดา อินฟลูเอนเซอร์ ดารานักแสดงออกมาปลุกกระแส Saveอุทยานแห่งชาติทับลานหลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาปรับปรุงแนวเขต อุทยานแห่งชาติทับลาน กว่า 100,000 ไร่ คืนให้กับชาวบ้านว่า เรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำต่อเนื่องกันมาก่อนที่ตนจะเข้ามารับตำแหน่ง ซึ่งเรื่องนี้เหมือนเหรียญที่มี 2 ด้าน ต้องมีข้อเท็จจริง ด้านหนึ่งเสมอ ซึ่งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ได้ออกมาอธิบายไปบ้างแล้ว ส่วนที่ตนอธิบายไปเสียงอาจจะไม่ดังพอ จึงต้องปล่อยให้นักวิชาการ หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญออกมาพูดแทน แต่มุมมองของตน มองว่าอย่าเอาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เดือดร้อน หลายหมื่นครอบครัวมาเป็นประเด็นทางการเมือง หรือประเด็นที่พูดกันสนุกสนาน และขอให้นึกภาพชาวบ้านหลายครอบครัว ที่เขานอนอยู่ดีๆ ใช้ชีวิตมาหลายสิบปี จู่ๆตื่นมา ที่ที่เขาอยู่อาศัย ถูกประกาศเป็นที่อุทยานทั้งที่อยู่มาก่อน แล้ววันนี้นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบาย ให้ตนเข้ามาแก้ปัญหาให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ส่วนภาพที่แชร์กันตามโซเชียล เห็นโขลงช้าง และป่า นายสุชาติกล่าวว่า ไม่ใช่อุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นพื้นที่อื่น จึงขออย่าสร้างความเข้าใจผิด ซึ่งพื้นที่ ที่หลายคนวิตกกังวล คือกลุ่มหมู่บ้านไทยสามัคคี ซึ่งประเด็นนี้ได้หารือ กับปลัดกระทรวงและอธิบดี รวมถึงกลุ่มผู้วิตกกังวลทั้งหมดแล้ว ที่สุดท้ายกลัวกันว่าจะยกพื้นที่ ให้กับ ส.ป.ก. ที่ส่งต่อให้กับกลุ่มนายทุนซึ่งต้องย้ำว่าส.ป.ก.ก็มีข้อบังคับ ที่จะต้องยกกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกร โดยหลังจากนี้ 3-4 วัน จะตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้ขึ้นมา เพื่อพิจารณาพิสูจน์สิทธิ ให้กับชาวบ้านจริงๆ โดยจะพิจารณาพิสูจน์เป็นรายแปลง เพื่อให้เกิดความกระจ่างต่อสังคม จะได้ไม่เป็นประเด็นให้เกิดความแตกแยก และในวันพรุ่งนี้(24มิ.ย.) จะมีกลุ่มชาวบ้านมายื่นหนังสือขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภา
"คือเราไม่ต้องการให้กลุ่มหนึ่ง ที่จะออกมาเรียกร้อง กลุ่มที่เดือดร้อนก็จะวิตกกังวล กลัวว่าตนจะกลับมติ ไม่ทำตามที่ประชุมในวันนั้น เราประชุมกันหลายคณะ ไม่ใช่ผมเสียงเดียว แล้วจะคุมได้ 8-9 เสียง ซึ่งคณะกรรมการก็มีนักวิชาการ อยู่หลายท่าน ที่มีมติเป็นเอกฉันท์ สิ่งที่ทำทั้งหมด อยากให้พี่น้องสื่อมวลชน ให้เข้าใจว่า ครอบครัวเขาเหล่านั้น ยากจนจริงๆ และตื่นขึ้นมา ประกาศว่าที่ของเขาเป็นอุทยาน เขาก็ตกใจ หรืออยู่ๆ ก็ไปอยู่ในที่ส.ป.ก. ปี 2521 พอปี 2524 ประกาศเป็น พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน กลายเป็นพวกเขาอยู่ในที่อุทยาน" นายสุชาติ กล่าว
นายสุชาติ ได้ขอบคุณนักวิชาการคนหนึ่งเอามาระบุ ว่าสมัยก่อน การขีดเส้นเขต หากไม่ทำไว้ก่อน เพราะกลัวว่าจะมีการบุกรุกป่า เพราะในสมัยก่อน มีเรื่องของสัมปทานไม้ ดังนั้นดังนั้นเมื่อบ้านใดที่อยู่มาก่อนก็มาพิสูจน์สิทธิ์กัน นี่คือหลักการการบริหาร ย้ำว่าไม่ได้น้อยใจ เพราะทำให้ประชาชน เพื่อคนยากไร้จริงๆ เพราะสิ่งที่รัฐบาลสั่งการ ให้ตนให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย และให้พิสูจน์พื้นที่ตามหลักการความเป็นจริง ถ้าไม่ทำวันนี้ ไม่ทำมา 50 ปี ก็ต้องรอไปอีก 50 ปี