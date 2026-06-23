“สุชาติ” ยันฟ้อง "ไอซ์" หมิ่นประมาท ปมกล่าวหาโกงเลือกตั้งเมื่อเดือน ก.พ. ขออย่าโยงเป็นฟ้องปิดปากหลังตรวจสอบ TH AI Passport

“สุชาติ” ยันยื่นฟ้องหมิ่น “ไอซ์ รักชนก” เพราะถูกกล่าวหาโกงเลือกตั้ง เหตุการณ์เกิดตั้งแต่เดือน ก.พ.ขออย่าโยงประเด็นฟ้องปิดปากหลังตรวจสอบเข้ม TH AI Passport
เมือ่เวลา 09:30 น. วันที่ 23 มิ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยถึงการยื่นฟ้องนางสาวรักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน และประธาน กมธ.ศึกษาติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ว่าเป็นการฟ้องที่นางสาวรักชนก โพสต์ข้อความกล่าวหาในทำนองว่าเป็นรัฐมนตรีที่มาจากการโกงเลือกตั้ง โดยยื่นฟ้องศาลตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมา ซึ่งศาลเพิ่งนัดไต่สวนมูลฟ้องเมื่อวานนี้ (22 มิถุนายน)
นายสุชาติ ยืนยันว่า ไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากในช่วงที่นางสาวรักชนกออกมาทำหน้าที่ตรวจสอบโครงการ TH AI Passport ของกระทรวงดีอี เพราะยื่นฟ้องไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้ว
ทั้งนี้ สำหรับการคดีความระหว่างนายสุชาติ และนางสาวรักชนก ทนายความคดีนี้ ระบุว่า นายสุชาติแจ้งความนางสาวรักชนก ในข้อหาหมิ่นประมาท และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 4 คดีด้วยกัน ประกอบด้วย 1.คดีความเกี่ยวกับตึกสกายไนน์ 2.คดีการโพสต์กล่าวหาว่าเป็นรัฐมนตรีที่มาจากการโกงเลือกตั้ง 3.คดีการโพสต์กล่าวหานายสุชาติปกป้องคนผิด กรณี กกร.เปิดเผยผลสำรวจหน่วยงานรับสินบน และ 4.คดีการโพสต์กล่าวหาเป็นคนถ่อย กิริยาต่ำทราม