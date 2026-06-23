‘สุรศักดิ์’ คาดแยกกระทรวงท่องเที่ยวออกจากกีฬาไปรวมกับวัฒนธรรม ชงเข้า ครม.ก.ค.นี้ ใช้ทันต้นปีหน้า

‘สุรศักดิ์’ คาดแยกการท่องเที่ยวออกจากการกีฬา เพื่อไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม เสนอ ครม.ได้เดือนหน้า แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 70
เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 23 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงความคืบหน้าร่างกฎหมายปรับโครงสร้างเพื่อแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากการกีฬา แล้วไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม ว่า การนำด้านท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมนั้น ยังมีประเด็นในเรื่องการพูดคุยเรื่องอัตรากำลังของแต่ละหน่วยงานเหลืออีกนิดหน่อย แต่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.นี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดือนหน้า ก่อนส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตั้งกรรมาธิการมาพิจารณาวาระ 1 วาระ 2 และวาระ 3 ตามลำดับก่อนประกาศใช้ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จได้ภายในปีนี้ หรือต้นปีหน้า
นายสุรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวแยกหน่วยงานชัด โดยมิติการท่องเที่ยว ประกอบด้วย กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ตำรวจท่องเที่ยว และสำนักงานปลัดในภาคการท่องเที่ยว ซึ่งจะแยกทั้งคนและภารกิจไป
ส่วนมิติด้านการกีฬา ประกอบด้วย สำนักปลัดงานด้านกีฬา กรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ทั้งนี้ ยืนยันว่าการแยกกระทรวงครั้งนี้ ส่วนตัวมองว่าไม่มีใครเป็นรองใคร ซึ่งจะทำให้การทำงานง่ายขึ้น