นายกฯ หนุนพลังเยาวชน ส่ง “Benjama Band” แข่งดนตรีโลก ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ยกเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่ 23 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้โอวาทแก่ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนวงดุริยางค์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (Benjama Band) จังหวัดจันทบุรี ที่เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลก ครั้งที่ 20 ณ เมืองแคร์คาเด ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2569
นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับคณะนักเรียนวงดุริยางค์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลก ครั้งที่ 20 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ พร้อมย้ำว่า การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงความสามารถทางดนตรี แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติ
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมคณะครูและผู้ฝึกสอนที่ทุ่มเทสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาและแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ซึ่งต้องอาศัยทั้งเวลา ความมุ่งมั่น และความเสียสละอย่างมาก
นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า ประสบการณ์การฝึกจากกิจกรรมดนตรีในวัยเรียนช่วยหล่อหลอมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ และวินัย ซึ่งยังคงเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานจนถึงปัจจุบัน พร้อมขอให้เยาวชนใช้โอกาสครั้งนี้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ สร้างมิตรภาพ และแสดงศักยภาพของคนไทยอย่างเต็มที่ พร้อมย้ำว่า ทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันถือเป็น "ทูตวัฒนธรรมไทย" ที่จะช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์ ความสามารถ และเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีโลก
“ขอให้ทุกคน ซึ่งถือเป็นเยาวชนคุณภาพของชาติ ทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ ด้วยความสนุกและมีความสุข และขอให้ประสบความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และประเทศไทยของเรา และเดินทางปลอดภัยทุกคน” นายกรัฐมนตรี กล่าว
สำหรับโครงการประกวดดนตรีโลก ครั้งที่ 20 ณ เมืองแคร์คาเด ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเทศกาลนานาชาติอันทรงเกียรติที่สุดสำหรับดนตรีเครื่องเป่า ตั้งแต่ปี ค.ศ.1951 เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกว่า คือ โอลิมปิกของดนตรีเครื่องเป่า (Olympic Games of Wind Music) จัดขึ้นทุก ๆ 4 ปี จะมีนักดนตรีมากกว่า 20,000 คน และผู้เข้าชมกว่า 300,000 คนจากทุกทวีป โดยมีวงดนตรีจากหลายประเทศเข้าร่วมแข่งขันและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
การนำคณะครูและนักเรียนมาเข้ารับโอวาทในวันนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วยตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 54 คน โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า จำนวน 2 คน โรงเรียนสฤษดิเดช จำนวน 3 คน ศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 62 คน