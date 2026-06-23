"สุชาติ" เผยรื้อแน่เดือนหน้า รีสอร์ทรุกอุทยานสิรินาถ-หาดนุ้ย ภูเก็ต ยันไร้ผู้มีอิทธิพลขอเคลียร์

"สุชาติ" เผย ดีเดย์รื้อถอนรีสอร์ทหรูบุกรุกอุทยายสิรินาถ - หาดนุ้ย ภูเก็ต เดือนหน้า หลังตีตกคำอุทธรณ์ผู้ประกอบการ ลั่นไม่มีผู้มีอิทธิพลขอเคลียร์
เวลา 09.45 น. วันนี้ (23 มิ.ย.) ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึง ความคืบหน้าในการรื้อถอน รีสอร์ทรุกที่อุทยานที่จังหวัดภูเก็ต ว่า ผู้ที่บุกรุกก็มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ แต่ขณะนี้กระทรวงได้ ตีตกคำอุทธรณ์ไปหมดแล้ว แต่เมื่อวันก่อน เจ้าหน้าที่ได้ไปติดหมายสิ่งปลูกสร้างที่บริเวณหาดนุ้ย ซึ่งตามขั้นตอนจะครบกำหนดในเดือนกรกฎาคม ซึ่งหลังจากนี้ กระทรวงก็จะเริ่มดีเดย์ในการรื้อถอน ก็จะมีในพื้นที่อื่นเช่นหาดฟรีด้อม หรือหาดอื่นๆ ซึ่งการดำเนินการในส่วนนี้อยู่ในส่วนของกรมป่าไม้ แต่จะมีการดำเนินการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช อีก เช่น อุทยานสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ที่พบว่ามีหลายโรงแรมบุกรุก และขณะนี้ดำเนินการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในการประสานขอโฉนด ซึ่งจุดดังกล่าวศาลพิพากษาแล้วว่ามีการนำสค.บินมาครอบ หรือ โฉนดไม่ถูกต้อง ขณะนี้ตนอยู่ในระหว่างการรวบรวม คำพิพากษาศาลฎีกาประกอบกับเลขที่โฉนด มอบให้กับกรมที่ดิน เพื่อดำเนินการเพิกถอน ซึ่งเมื่อมีการเพิกถอนแล้วกระทรวงถึงจะติดหมายเพื่อรื้อถอนได้ ไม่เช่นนั้น ก็จะมีความผิดฐานทำลายทรัพย์สิน
เมื่อถามว่ามีนายทุนหรือมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่มาวิ่งเต้นต่อรองไม่ให้รื้อถอนและไม่ดำเนินคดีหรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า ไม่มีผู้มีอิทธิพล ไม่มีใครใหญ่กว่าประชาชน