‘ไอติม‘ เตรียมกระทู้สดปมโยกย้าย ขรก.ภูเก็ต หวัง มท.1 มาตอบเอง ถาม "โสภณ" เมือ่ไหร่จะส่งศาลฎีกาไค่สวน ป.ป.ช.หรือจะตัดตอน

‘ไอติม‘ เผยเตรียมตั้งกระทู้ถามสด ปมโยกย้ายข้าราชการ จ.ภูเก็ต พฤหัสฯ นี้ แจ้งล่วงหน้าแล้ว หวัง มท.1 มาตอบ ถามปธ.สภา เมื่อไหร่จะส่งเรื่องถึงศาลฎีกาตั้ง คกก.ไต่สวน ป.ป.ช.กรณียกคำร้องคดีศักดิ์สยาม หรือจะตัดตอน
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 23 มิถุนายน ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้ ว่า จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ.… ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้พิจารณาร่างของภาคประชาชน โดยจะมีร่างของครม. ของพรรคประชาชน และพรรคการเมืองต่างๆ ประกบด้วย
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า ส่วนวันที่ 25 มิถุนายน จะมีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณปี 2569 และกระทู้ถามสด ซึ่งพรรคประชาชนจะถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงกรณีการโยกย้ายข้าราชการที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งสัปดาห์ที่แล้ว สส.พรรคกล้าธรรม ก็ถามประเด็นนี้ แต่ไม่มีรัฐมนตรีคนไหนมาตอบ ครั้งนี้ประกาศล่วงหน้าเช่นนี้ ก็หวังว่ากระทรวงมหาดไทยที่มีรัฐมนตรีหลายคนจะสามารถมาตอบข้อสงสัยของผู้แทนราษฎรในสภาได้
เมื่อถามถึง กรณีที่เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บอกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางการเมืองนั้น นายพริษฐ์ กล่าวว่า จะกลั่นแกล้งหรือไม่ให้ประชาชนตัดสิน แต่ไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้ง ให้เราทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้มี 4 ประเด็นที่เรายังตรวจสอบและเดินหน้าจะตรวจสอบต่อไป คือ 1.คดีฮั้ว สว. ที่ไม่ได้กระทบแค่ สว. แต่อาจจะกระทบหลายคนในรัฐบาลด้วยว่าเรื่องดังกล่าวจะไปถึงศาลหรือไม่ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะมีมติตัดตอนกระบวนการดังกล่าวสำหรับทุกคนหรือบางคนหรือไม่
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า 2.เรื่องที่ฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภายื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ส่งศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการยกคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตอนนี้เรื่องถึงไหนแล้ว ประธานรัฐสภาจะให้ความชัดเจนกับเราได้หรือไม่ว่าจะส่งเรื่องดังกล่าวหรือจะตัดตอนกระบวนการดังกล่าวภายในเมื่อไหร่
“ถ้าอ้างอิงตอนที่มีการยุบสภา ตอนนั้นประธานวุฒิสภาทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภา จะเห็นว่าจากจุดที่ สว.เวลานั้นมีการเข้าชื่อเพื่อกล่าวหา ป.ป.ช. ซึ่งใช้ช่องทางเดียวกันกับที่เราใช้ ถึงจุดที่ประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระ ใช้เวลาเพียง 6 สัปดาห์เท่านั้น แสดงว่าประธานรัฐสภาในเวลานั้นใช้เวลาไม่ถึง 6 สัปดาห์ในการตัดสินใจส่งเรื่องดังกล่าวไปที่ประธานศาลฎีกา นี่จึงเป็นสิ่งที่นำมาอ้างอิงได้ว่าประธานรัฐสภาก็ไม่ควรใช้เวลานานกว่านั้น ซึ่งจากจุดที่เรายื่นถ้าใช้เวลาไม่ถึง 1-2 เดือน ก็จะทันในสมัยประชุมนี้ ก็ต้องถามประธานรัฐสภาว่าตกลงมีคำตอบให้เราหรือยัง“ นายพริษฐ์ กล่าว
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า 3.กระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะปลัดกระทรวงมหาดไทยจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนอธิบดีกรมการปกครองได้เมื่อไหร่ เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยออกสื่อเยอะ และไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจน และ 4.รัฐบาลจะเดินหน้าโครงการ TH-AI Passport จะมีการทบทวนหรือยกเลิกโครงการหรือไม่