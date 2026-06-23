“อนุทิน” สั่งฟันเต็มที่ขบวนการโกงสอบบรรจุท้องถิ่น ลั่นรับไม่ได้ - ปลัด มท.ซัดแย่มาก

“อนุทิน” สั่งฟาดเต็มที่ รับไม่ได้ หลัง บก.ปปป.-ป.ป.ช. ทลายขบวนการโกงสอบบรรจุท้องถิ่น ด้าน ปลัด มท.ซัดเป็นเรื่องที่แย่มาก
เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 23 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผู้สื่อข่าวสอบถาม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ถึงกรณีที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จับกุมขบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่า รับทราบเรื่องแล้ว
เมื่อถามว่า ได้สั่งการอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า เต็มที่ กระทรวงมหาดไทยมีโกงเรื่องพวกนี้ไม่ได้ ฟาดเต็มที่ และสั่งการไปแล้ว
ด้าน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า ทราบข่าวแล้วเมื่อช่วงเช้า และเป็นเรื่องที่แย่มาก