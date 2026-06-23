‘ไอติม’ เหน็บรัฐบาลพูด 100 ทำ 10 ตั้งเป้าโอนงบ 8 หมื่นล้านโอนจริงได้แค่ 1 หมื่นล้าน จี้ ‘ยศชนัน-ประเสริฐ’ ทบทวนเมกะโปรเจกต์มีพิรุธ

‘พริษฐ์’ เหน็บรัฐบาลพูด 100 ทำ 10 หลังตั้งเป้าโอนงบ 8 หมื่นล้านบาท แต่โอนจริงได้แค่ 1 หมื่นล้าน จี้ ‘ยศชนัน-ประเสริฐ’ ตอบ ทบทวนโครงการเมกะโปรเจกต์ที่มีข้อพิรุธ-ความซ้ำซ้อนเพื่อโอนงบ 69 หรือไม่
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 23 มิถุนายน ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณรายจ่ายปี 2569 และร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ว่า ยังไม่เห็นรายละเอียดเพราะคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะสรุปวันนี้ เห็นเพียงตัวเลขการโอนงบประมาณปี 2569 วงเงินกว่า 1 หมื่นล้านบาท ทั้งที่แรกเริ่มรัฐบาลตั้งเป้าที่จะโอนงบ 8 หมื่นล้านบาทและลดลงมาเรื่อยๆ ซึ่งข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลพูด 100 ทำ 10 ไม่เกินจริง
“ผมคิดว่ามันตอกย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่พูด 100 ทำ 10 หากจำได้รัฐบาลได้ประกาศคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตอนต้นเดือนเมษายน รัฐบาลบอกว่าจะพยายามจะประหยัดงบในส่วนที่ไม่จำเป็น เพื่อโอนไปช่วยเหลือประชาชนในการรับมือกับวิกฤตพลังงานที่กระทบต่อปากท้องและค่าครองชีพของประชาชน” นายพริษฐ์ กล่าว
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า ขณะที่ไส้ใน พ.ร.บ.โอนงบประมาณนั้น ตนยังไม่เห็นรายละเอียด แต่มีข้อสังเกตว่าอาจจะมีงบประมาณที่ถูกริเริ่มจากรัฐบาลชุดก่อน และเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้สามารถทบทวนงบประมาณที่มีการโอนได้ เช่น โครงการเมกะโปรเจกต์เกี่ยวกับการยกระดับทักษะ Skill Credit Portfolio ที่โครงการหนึ่งเคยอยู่กับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มูลค่า 5,400 ล้านบาท อีกโครงการอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ มูลค่า 1,600 ล้านบาท ซึ่งถูกริเริ่มตั้งแต่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยบริหารกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กับกระทรวงศึกษาธิการ ต้นปี 2568 และถูกบรรจุในร่างกฎหมายงบประมาณปี 2569 ที่ได้อภิปรายทักท้วงความเหมาะสมจัดทำงบประมาณของ2โครงการนี้ไปแล้ว แต่มาวันนี้ค้นพบข้อพิรุธ TOR โดยเฉพาะในส่วนกระทรวง อว. เป็นข้อพิรุธที่มีความคล้ายคลึงกับข้อพิรุธที่เห็นในโครงการ TH-AI Passport มีการระบุรายละเอียดใน TOR ที่ถูกมองได้ว่าเป็นการกีดกันการแข่งขัน อาจถูกมองได้ว่าเป็นการเอื้อให้กับเอกชนที่อาจรู้ข้อสอบมาก่อน หรือมีโครงสร้างบางอย่างทำให้รัฐเสียเปรียบเอกชน พร้อมจับตาการทบทวนโครงการของกระทรวง อว. และกระทรวงศึกษาธิการที่มีความซับซ้อนกัน จะโอนอยู่ใน พ.ร.บ.โอนงบ ปี 2569 หรือไม่
“นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ได้สั่งเบรกรื้อTORเดิม และจัดทำใหม่แล้วจึงต้องรอตรวจสอบTOR ใหม่ ว่าออกมาหน้าตาอย่างไร แต่คำถามที่ต้องการถามเพิ่มเติมนอกจากเบรกรื้อ TOR แล้ว กระทรวง อว. หรือรัฐมนตรีได้มีการตัดสินใจพับโครงการดังกล่าวเพื่อนำงบส่วนนั้นไปอยู่ใน พ.ร.บ.โอนงบครั้งนี้หรือไม่ หรือในฝั่งกระทรวงศึกษาธิการที่มีชื่อโครงการเดียวกัน ก็อยากจะถามว่ารัฐมนตรีศึกษาธิการ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง จะเบรกในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่ เพราะ 2 โครงการเชื่อมโยงกัน และตั้งข้อสังเกตว่าโครงการ Skill Credit Portfolio มีความซ้ำซ้อนกับ NDLP ของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ลงทุนสร้างขึ้นมาเป็นหลักพันล้านไปแล้ว”นายพริษฐ์ กล่าว