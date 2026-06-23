พรรคส้มเตรียมชำแหละร่าง พ.ร.บ.งบฯ 70 เล็งเจาะโครงการงบสูง TH-AI Passport หนึ่งในเป้าหมาย

‘พริษฐ์’ ย้ำงบปี 70 ต้องดูความคุ้มค่าเป็นหลัก เตรียมเจาะโครงการงบสูง-พบพิรุธด้านโปร่งใส เผย TH-AI Passport หนึ่งในโครงการที่จะเจาะจงอภิปราย
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 23 มิถุนายน ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเตรียมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ที่จะพิจารณาตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม ว่า ในการแบ่งเวลาอภิปรายพ.ร.บ.งบประมาณปี 70 นั้น จะมีการพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อแบ่งเวลาระหว่างพรรคร่วมฝ่ายค้านให้เป็นไปตามสัดส่วนของ สส.เหมือนทุกครั้ง
เมื่อถามว่า การอภิปรายครั้งนี้จะเข้มข้นเหมือนเดิมหรือไม่ และพรรคร่วมฝ่ายค้านจะจับโครงการอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ เพราะมีการพูดถึงโครงการ TH-AI Passport เฟสสอง นายพริษฐ์ กล่าวว่า การอภิปรายงบรอบนี้ จะคำนึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณ ซึ่งถูกจัดทำจากภาษีของประชาชนว่าถูกใช้เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนหรือไม่ ดังนั้น จะมีการอภิปรายทั้งภาพรวมการจัดสรรงบประมาณแต่ละกระทรวง รวมถึงอาจเจาะจงในบางโครงการที่มีการใช้งบประมาณสูงเป็นพิเศษ หรือโครงการที่มีพิรุธด้านความโปร่งใส ทั้งนี้ จากข้อสังเกตที่ตนได้ตั้งถึงโครงการ TH-AI Passport ในเฟส 1 ซึ่งไม่ได้ใช้เงินในงบประมาณ แต่ใช้เงินกองทุน ก็ได้รับคำยืนยันจากทางปลัด ในการประชุมกรรมาธิการติดตามงบประมาณว่าจะมีเฟส 2 ที่ถูกบรรจุอยู่ในร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 70 ดังนั้น โครงการนี้จึงเป็นหนึ่งในหลายโครงการที่จะเจาะจงในการอภิปราย