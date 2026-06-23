“วัชรพงศ์” เหน็บ “ไอซ์” จ้องล้ม TH-AI Passport ห่วงเอกชนรายอื่นเสียประโยชน์หรือไม่ จี้ตรวจสอบ ปชน.ปมฟอเร็กซ์-ฟอกเงิน ก่อนแซะ ภท.

“วัชรพงศ์” ซัด “ไอซ์ รักชนก” หวังล้ม TH-AI Passport เพราะห่วงเอกชนรายอื่นเสียประโยชน์หรือไม่ พร้อมย้อนให้ตรวจสอบคนในพรรคประชาชน ปมฟอเร็กซ์-ยาเสพติด-ฟอกเงิน ก่อนมาโพสต์แซะห่วงผลงาน สส.ภูมิใจไทย
วันที่ 22 มิ.ย.นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทย และประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ตอบโต้ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน กรณีเรียกร้องให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกเลิกโครงการ TH-AI Passport วงเงิน 1,621 ล้านบาท โดยตั้งข้อสังเกตว่า การออกมาแสดงความกังวลครั้งนี้เป็นการห่วงแทนบริษัทสื่อสารต่าง ๆ ที่อาจเสียผลประโยชน์จากการไม่ได้รับงานของรัฐบาลหรือไม่
นายวัชรพงศ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สามารถเข้าถึงระบบ AI ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในปีแรก
อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจ AI จากบริษัทสื่อสารต่าง ๆ พร้อมยืนยันว่า การดำเนินการประมูลเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย หาก น.ส.รักชนก มีหลักฐานการทุจริต ก็ควรนำไปยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง มากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อสร้างกระแสรายวัน
นายวัชรพงศ์ กล่าวต่อว่า ขอแนะนำให้ น.ส.รักชนก กลับไปตรวจสอบข้อครหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลในพรรคของตนเองก่อนที่จะมาตรวจสอบการทำงานของ สส.พรรคอื่น โดยยกกรณีของ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ที่ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินที่อาจเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ พร้อมระบุว่า ล่าสุดมีคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ของ QRS Global ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ ที่นายภาวุธปรากฏตัวและเชิญชวนให้ลงทุน โดยมีการแลกแต้มเพื่อรับรางวัลเป็นโทรศัพท์มือถือและทริปท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส
นอกจากนี้ ยังยกกรณีของนายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ อดีตผู้สมัคร สส.กทม.เขต 33 พรรคประชาชน ที่เคยตกเป็นข่าวในคดีฟอกเงิน ซึ่งถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติด แม้พนักงานอัยการจะมีคำสั่งไม่ฟ้อง แต่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ประกาศทำความเห็นแย้งส่งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ทำให้คดียังไม่สิ้นสุด และไม่เป็นไปตามที่ สส.พรรคประชาชนนำเสนอข่าวต่อสาธารณะ
“อยากบอก สส.ไอซ์ ว่าควรตรวจสอบข้อกล่าวหาและประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลในพรรคของตนเองให้เกิดความชัดเจน และทำให้สังคมหายสงสัยเสียก่อน ก่อนที่จะออกมาแซะและเหน็บแนม ในการทำงานของ สส. และรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย” นายวัชรพงศ์ กล่าว