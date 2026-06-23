รมว.กลาโหมยันยังไม่ได้รับการติดต่อจาก “เตีย เซยฮา” ทวงคืนบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ย้ำไทยยึดตาม Joice Statement ส่วนพื้นที่กองกำลังสุรนารี เชื่อมือแม่ทัพภาคที่ 2 ยันเสียงระเบิดไม่อยู่ฝั่งไทย ไม่พบรถถังจีนประชิดชายแดน
วันที่ 23 มิ.ย.พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงสถานการณ์ภาพรวมชายแดนไทย- กัมพูชา ภายหลัง เครื่องบิน F- 16 มีการฝึกบิน และกองทัพบกมี การเพิ่มมาตรการในการควบคุมพื้นที่ ว่า การปฏิบัติการตามแนวชายแดน เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง และต้องยึดตามกฎการปะทะอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรณีที่กัมพูชาได้รับรถถังจากจีนล็อตใหม่ ซึ่งทราบว่าเป็นโครงการเดิมที่เขาได้พูดคุยกันเอาไว้ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการนำรถถังมาประจำตามแนวชายแดน
สำหรับหน่วยที่ปฏิบัติงานตามพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่กองกำลังสุรนารีที่เรากังวลใจ มีแม่ทัพภาคกำกับดูแลเป็นอย่างดี ด้วยความไม่ประมาท ขณะที่เสียงระเบิดที่เกิดขึ้น ไม่ได้อยู่ในฝั่งไทย ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นกำลังพลของกัมพูชาที่เข้ามาใหม่ ที่อาจไม่รู้และทำให้เกิดเสียงดังกล่าว
ส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชาขุดคูเลตนั้น ได้รับรายงานแล้ว ทหารไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน จะต้องสร้างฐานที่มั่น เพื่อป้องกันตนเอง ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกติ
สำหรับกรณี พล.อ.เตีย เซยฮา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา เตรียมขอคืนพื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ยืนยันว่าตนเองยังไม่ได้รับการติดต่อใด ๆ ย้ำว่าเรายืนยันตาม Joint Statement ซึ่งเป็นผลมาจากการสู้รบ 2 ครั้งที่ผ่านมา