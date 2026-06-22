"อาสพลธ์" โต้ "ไอซ์" ปัดห้ามกมธ.ถกร่วมปม TH-AI passport ไม่ปกป้องขวางสอบ แต่ต้องไม่ซ้ำซ้อน-ถูกข้อบังคับ

ปธ.กมธ.ป.ป.ช. โต้ ‘รักชนก’ ยันไม่เคยห้าม กมธ. ประชุมร่วม ถกปม ‘TH-AI passport’ ย้ำไม่ปกป้องใคร-ไม่ขัดขวางการตรวจสอบ แต่ต้องไม่ซ้ำซ้อนและถูกข้อบังคับ
วันที่ (22 มิถุนายน 2569) นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สส. ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะ ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ชี้แจง น.ส. รักชนก ศรีนอก สส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน โพสต์แสดงความเห็นโต้แย้งว่า คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ และคณะกรรมาธิการ (กมธ.)การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ประชุมร่วมกัน เพื่อตรวจสอบโครงการ "TH-AI Passport" ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) สามารถประชุมร่วมกันได้ และยกตัวอย่างการทำงานร่วมกันของกรรมาธิการในสภาชุดที่ผ่านมา พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการอ้างเหตุผลเรื่องความซ้ำซ้อนในการตรวจสอบไม่ใช่แนวปฏิบัติใหม่ของรัฐสภา
นายอาสพลธ์ ยืนยันว่าไม่เคยกล่าวว่ากรรมาธิการไม่สามารถประชุมร่วมกันได้ และไม่เคยขัดขวางการตรวจสอบ ซึ่งหลักการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 129 กำหนดให้กรรมาธิการมีหน้าที่สอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องต่างๆ ได้ แต่ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสภา รวมทั้งต้องดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภา
ทั้งนี้ ประเด็นที่ตนเคยกล่าวถึงคือ การตรวจสอบต้องไม่ซ้ำซ้อน และต้องมีความชัดเจนว่าเรื่องนั้นอยู่ในอำนาจของกรรมาธิการคณะใด
นายอาสพลธ์กล่าวว่า ข้อบังคับการประชุมสภากำหนดไว้ชัดเจนว่า เมื่อกรรมาธิการจะพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ต้องรายงานให้ประธานสภาทราบ และการพิจารณาเรื่องหนึ่งต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายคณะ ก็เป็นหน้าที่ของประธานสภาที่จะดำเนินการให้กรรมาธิการที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำงาน
นายอาสพลธ์ย้ำว่า การประชุมร่วมสามารถดำเนินการได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ มีกรอบอำนาจที่ชัดเจน ไม่ใช่ให้เรื่องเดียวกันถูกนำไปพิจารณาในหลายคณะจนหน่วยงานราชการต้องเข้าชี้แจงซ้ำหลายครั้ง โดยไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มเติมแก่ประชาชน
ทั้งนี้ หากเป็นประเด็นด้านงบประมาณ ควรเป็นหน้าที่ของกรรมาธิการที่ดูแลงบประมาณตรวจสอบ หากเป็นประเด็นด้านกฎหมาย ควรเป็นหน้าที่ของกรรมาธิการด้านกฎหมาย แต่หากเกี่ยวข้องกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ คณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. ก็พร้อมดำเนินการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
นายอาสพลธ์ ยืนยันว่า สิ่งที่ตนกล่าวไม่ใช่การปกป้องบุคคลใด และไม่ใช่การขัดขวางการตรวจสอบ แต่เป็นการยืนยันว่าการตรวจสอบของสภาต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่และข้อบังคับ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง