นายกฯปลุกพลัง Thainess ชู OTOP ไม่ใช่แค่สินค้าชุมชน แต่คือแบรนด์ประเทศไทย หล่อเลี้ยงศก.

"อนุทิน" เปิดงาน OTOP Midyear 2026 ปลุกพลัง Thainess ชู OTOP ไม่ใช่แค่สินค้าชุมชน แต่คือแบรนด์ประเทศไทย หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ
วันนี้ (22 มิถุนายน 2569) เวลา 15.00 น. ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2026
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อเดินทางถึง นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้นำผู้เข้าร่วมงานยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีทุกครั้งที่ได้มาร่วมงาน OTOP ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของฝีมือของคนไทยที่ไม่เคยหยุดพัฒนา โดยระบุว่า แม้โลกปัจจุบันจะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต แต่การได้กลับมาสัมผัสผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากวิถีชุมชน ช่วยย้ำเตือนให้เห็นคุณค่าของรากเหง้าและอัตลักษณ์
นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความประทับใจจากการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการ “ราชพัสตราสู่สากล” ภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ กรุงปารีส และได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง สะท้อนศักยภาพของภูมิปัญญาไทยบนเวทีโลก พร้อมชี้ว่าแนวพระดำริ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” กำลังสร้างกระแสนิยมอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงเร่งส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชน
โดยการส่งเสริมสินค้าวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงการประชาสัมพันธ์สินค้า แต่เป็นการสะท้อน “Thainess” หรือ “ความเป็นไทย” เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ ในยุคที่เทคโนโลยีเน้นการผลิตจำนวนมาก ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลับยิ่งมีคุณค่า เพราะมีเสน่ห์เฉพาะตัว มีเรื่องราว และสะท้อนภูมิปัญญาของมนุษย์ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่นวัตกรรมสมัยใหม่ไม่สามารถทดแทนได้ ดังนั้น ขอเชิญชวนคนไทยร่วมบอกเล่าเรื่องราวและส่งต่อความภาคภูมิใจผ่านผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมมุ่งหวังให้มองโครงการ OTOP ให้ไม่ใช่เพียงการสร้างอาชีพ แต่เป็นการสร้าง “ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่” ทั่วประเทศ ที่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่มีในชุมชนให้เป็น “ต้นทุนทางวัฒนธรรม” อันมีอัตลักษณ์และลอกเลียนแบบได้ยาก
นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่มาช่วยพัฒนาสินค้าและขยายช่องทางการตลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อให้สินค้า OTOP ก้าวสู่การเป็นตัวแทนวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของไทยในเวทีโลก และผลักดันให้คำว่า “Made in Thailand” เป็นเครื่องหมายแห่งคุณค่า คุณภาพ และความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง
“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงาน OTOP Midyear 2026 เพื่อสนับสนุนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP อันทรงคุณค่าจากฝีมือคนไทย พร้อมร่วมกันตระหนักว่า OTOP ไม่ใช่แค่การขายสินค้า แต่คือการแสดงความเป็นไทยให้โลกเห็น และเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม ที่จะออกดอกออกผล หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยต่อไป” นายกรัฐมนตรี กล่าว
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีวางป้ายสัญลักษณ์งานฯ ในแท่นพิธีเพื่อเป็นสัญลักษณ์การเปิดงาน "OTOP Midyear 2026" อย่างเป็นทางการ ก่อนจะถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้จัดงานและคณะทูตานุทูต จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูทนิทรรศการภายในงาน อาทิ DBD กระทรวงพาณิชย์ DIPROM CPOT กระทรงวัฒนธรรม โซน ผ้าไทยใส่ให้สนุก
สำหรับ งาน OTOP Midyear 2026 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 28 มิถุนายน 2569 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี งาน OTOP MIDYEAR ถือเป็นงานใหญ่ประจำปีของกรมการพัฒนาชุมชน ที่เปิดพื้นที่ให้คนไทยได้อุดหนุนสินค้าคุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า 10,000 รายการ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “สืบสาน สร้างสรรค์ และต่อยอดภูมิปัญญาไทย“