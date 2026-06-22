“กรวีร์” จ่อคุยฝ่ายค้านเคาะกรอบโอนงบ 69-งบ 70 ยังไม่ได้ดูรายละเอียดงบทำ TH-AI Passport เฟส 2 ยันพร้อมแจง

ปธ.วิปรัฐบบาล เผย เตรียมคุยฝ่ายค้าน เคาะกรอบเวลาโอนงบ 69 - งบ 70 พุธนี้ บอก ยังไม่ได้ดูรายละเอียดของบทำ TH -AI Passport เฟสสอง ยัน รบ. - ก.ดีอี พร้อมแจง
วันที่ (22 มิ.ย.) เมื่อเวลา 15.30 น. ที่รัฐสภา นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ในวันที่ 24 มิ.ย. จะมีกฎหมายที่สำคัญหลายฉบับ ซึ่งเป็นกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จจากกรรมาธิการวิสามัญ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ยืนยันร่างกลับมา เช่น เรื่องการเวนคืนที่ดิน รวมไปถึงกฎหมายของภาคประชาชนที่จะเข้าสู่การพิจารณาคือกฎหมายคุ้มครองความบกพร่องชำรุดเสียหายของสินค้า นอกจากนี้ ในวันที่ 25 มิ.ย. ได้มีการประสานงานว่า จะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ. )โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2569 และในสัปดาห์หน้าวันที่ 29 - 30 มิ.ย. และ 1 ก.ค. จะเป็นการประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 ส่วนกรอบเวลาในการพิจารณานั้น วันที่ 24 มิ.ย. จะมีการนัดประชุมทั้ง 2 ฝ่าย คือฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล เพื่อกำหนดกรอบเวลาในการพิจารณา ทั้งร่างพ.ร.บ.โอนงบ และร่างพ.ร.บ. งบประมาณปี 70 ซึ่งตอนนี้ ได้ตั้งไว้คร่าว ๆ แล้ว เดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อกำหนดเวลาอีกครั้ง
เมื่อถามว่า ในงบประมาณปี 70 ที่จะมีงบของโครงการ TH - AI Passport จะไม่กังวลเรื่องการถล่มงบในครั้งนี้ใช่หรือไม่ นายกรวีร์ กล่าวว่า มีหรือไม่มี ตนยังไม่ได้ดูในรายละเอียด ว่ามีการตั้งงบประมาณในโครงการดังกล่าวเป็นปีที่ 2 หรือไม่ เพราะปีแรกไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ แต่ไปใช้เงินกองทุน คงต้องไปดูในรายละเอียด ส่วนที่ว่ากลัวจะโดนถล่มหรือไม่นั้น ยืนยันว่า ไม่กลัว ตนคิดว่ารัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก็ยินดีที่จะให้ตรวจสอบ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากฝ่ายค้าน รวมไปถึงจากภาคประชาชนด้วย ซึ่งขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบในมุมของรัฐบาล และกระทรวง ก็ยินดีอย่างที่จะให้มีการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างอย่างเข้มข้นแบบนี้อยู่แล้ว
นายกรวีร์ กล่าวว่า ในวันประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องงบประมาณโดยตรง จะคอยชี้แจง ซึ่งนายกรัฐมนตรีติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ