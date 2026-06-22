จ่อยกร่างคําสั่งมหาดไทย ว่าด้วยการ"บันทึกอายัดที่ดิน"ฉบับใหม่ ยันเพื่อเป็นการลดขั้นตอนภาษีที่ดินฯ เหตุมีโปรแกรมบันทึกอายัดใช้แล้ว

กรมที่ดิน จ่อยกร่างคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ "อายัดที่ดิน" ฉบับใหม่ ระบุ เพื่อเป็นการลดขั้นตอน-ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เฉพาะการบันทึกอายัด ในกำกับของ สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน ยกเหตุ การบันทึกอายัดตามคําสั่งเดิมฯ "บัญชีอายัดบ.ท.ด.27" กับการบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แถมโปรแกรมการบันทึกอายัด เป็นบิ๊กดาต้า เฉพาะ "รายการภาษีค้างชําระ" ใน พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ที่มีจำนวนมาก ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการบันทึกอายัด
วันนี้ (22 มิ.ย.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้า กรณีกรมที่ดิน ได้ดําเนินการยกร่างคําสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอายัดที่ดิน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบันทึกอายัด สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน
โดยเตรียมนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างคําสั่งดังกล่าว
ตามข้อเสนอของกรมที่ดิน ให้ยกเลิกคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 634/2547 และได้ดําเนินการยกร่างคําสั่งฯ เรื่อง การอายัดที่ดิน ขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และลดขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ทําให้เกิด ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
หลังจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองระเบียบ คําสั่ง เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การกําหนดสิทธิในที่ดิน และควบคุมทะเบียนที่ดิน ตามคําสั่งสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน เห็นชอบ ให้ยกเลิกการบันทึกอายัดในบัญชีอายัด (บ.ท.ด.27) โดยใช้วิธีการ บันทึกเฉพาะในระบบคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว
ซึ่งพบว่า การบันทึกอายัดตามคําสั่งเดิมฯ มีวิธีการดําเนินการโดยบันทึกใน บ.ท.ด.27 และบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เนื่องจากกรมที่ดิน ได้นําซึ่งโปรแกรมการบันทึกอายัดสามารถบันทึกรายการอายัด จัดเก็บข้อมูลการอายัด ตรวจสอบรายการอายัด และยกเลิก รายการอายัด พร้อมทั้งสามารถพิมพ์ข้อมูลอายัด และคําสั่งห้ามโอน (ท.ด.37) ออกจากระบบได้
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่ต้องใช้วิธีการเขียนลงในบัญชีอายัดเช่นเดิม และเมื่อพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้
พนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานที่ดิน ได้รับแจ้งรายการภาษีค้างชําระจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นจํานวนมาก การบันทึกอายัดตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมระบบเดียวกันทั่วประเทศดังกล่าว จึงใช้ระยะเวลานานในการบันทึกอายัดให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ประกอบกับกรมที่ดินได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในสํานักงานที่ดินสํารวจตรวจสอบบัญชีอายัด กับข้อมูลอายัด ในระบบคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วนและถูกต้องตรงกัน
ขณะที่ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 1 มีความเห็นว่า กระบวนการอายัดที่ดิน ตามมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นกระบวนการที่กําหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติและมีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน
หากจะดําเนินการยกเลิกคําสั่งเดิมและยกร่างใหม่ทั้งฉบับ ควรพิจารณาปรับรูปแบบจากการออกเป็นคําสั่งให้เป็นลักษณะ กฎระเบียบ และควรปรับปรุงเนื้อหาของร่างคําสั่งฯ
ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การปฏิบัติราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยครอบคลุมถึงกระบวนการยื่นคําขอของประชาชนที่สามารถดําเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสาระสําคัญของร่างคําสั่งฯ มีวัตถุประสงค์เพียง เพื่อแก้ไขกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงานภายในของเจ้าหน้าที่เท่านั้น จึงเห็นควรให้ดําเนินการ ในลักษณะของการแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งเดิมเฉพาะในข้อที่เกี่ยวข้อง แทนการยกเลิกคําสั่งเดิมแล้วยกร่างคําสั่งขึ้นใหม่ทั้งฉบับ
เมื่อพิจารณากระบวนการดําเนินการตามร่างคําสั่งๆ ที่มุ่งสู่การใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ทั้งหมด การกําหนดบทเฉพาะกาลจึงควรมุ่งเน้นไปที่กระบวนการนําเข้าข้อมูลสู่ระบบเป็นสําคัญ
เนื่องจากเมื่อมีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ข้อมูลนั้นย่อมมีความสมบูรณ์ และมีผลบังคับใช้ตามคําสั่ง
ดังนั้น บทเฉพาะกาลจึงไม่จําเป็นต้องไปกําหนดระบุถึงกระบวน การปลายทางว่าการยกเลิกการอายัดให้ดําเนินการโดยระบบคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว เพราะเมื่อข้อมูล เข้าสู่ระบบแล้ว
กระบวนการหลังจากนั้นย่อมต้องดําเนินการผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยปริยาย
เนื่องจากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดินไม่ได้บัญญัติในเรื่องการมอบอํานาจ ไว้โดยชัดแจ้ง ดังนั้น การมอบอํานาจจึงต้องอาศัยฐานอํานาจตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
แต่อย่างไรก็ตาม การออกคําสั่งรับหรือไม่รับอายัดถือเป็นคําสั่งทางปกครองที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของคู่กรณี ผู้ใช้อํานาจในการออกคําสั่งดังกล่าวจึงจําเป็น ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และวุฒิภาวะเพียงพอ
การมอบอํานาจในกรณีดังกล่าว จึงไม่ควรมอบอํานาจลงไปถึงระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือระดับต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนหรือผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสาขา เพื่อป้องกันปัญหาการออกคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในภายหลัง
ให้กรมที่ดินพิจารณาออกหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานภายในให้มีความ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การกําหนดนิยามของคําว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย”
ตลอดจนระบุรายการ พยานหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะช่วยสร้างความรัดกุมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตลอดจนช่วยป้องกันปัญหาการร้องเรียนจากผู้เสียประโยชน์ในภายหลัง.