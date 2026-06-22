“โสภณ” ย้ำไทม์ไลน์แก้รธน.เหมือนเดิม อ้างปชช.รออยู่ รับอยากเห็นแก้ไขเร็วๆ

ปธ.สภาฯ เผย ไทม์ไลน์ถกแก้รธน.ยังเหมือนเดิม เหตุปชช.รออยู่ รับอยากเห็นแก้ไขเร็วๆ ไม่มีชะลอ
วันนี้ (22มิ.ย.) เมื่อเวลา 13.55 น. ที่รัฐสภา นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมร่วมรัฐสภาวาระพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7-8 ก.ค. ไทม์ไลน์ยังเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ ว่า วางไว้แบบนั้น ดูว่าหากสะเด็ดน้ำแล้วก็สามารถบรรจุได้ หรือเลื่อนขึ้นมาได้ ไม่ขัดข้อง เราก็อยากเห็นรัฐธรรมนูญถูกแก้ไขเร็วๆ
เมื่อถามว่า มีบางฝ่ายอยากให้ชะลอเพื่อรอร่างของภาคประชาชน นายโสภณ กล่าวว่า “ไม่ชะลอหรอกครับ ถึงการอันควรก็ดำเนินการ ประชาชนเขารออยู่”