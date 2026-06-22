“โสภณ” เชิญหน่วยงานถกแก้กม.ปราบยา เร่งบรรจุสมัยประชุมหน้า เบรกไอเดียตรวจฉี่สส.เชื่อมั่นเกียรติผู้แทน

ปธ.สภาฯ เชิญหน่วยงานถกแก้ไข กม. ปราบยาเสพติด ตั้งเป้าเร่งให้จบบรรจุเข้าสภาสมัยประชุมหน้า เบรกไอเดียตรวจฉี่ สส.! ลั่น เท้าต้องสะอาดก่อนขึ้นธรรมาสน์ ย้ำเชื่อมั่นในเกียรติผู้แทน ไม่ต้องตรวจก็มั่นใจว่าไม่ยุ่งเกี่ยว
วันนี้ (22มิ.ย.) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ว่า วันนี้งานใหญ่คือเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติด อาจจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่เราแก้ปัญหาของประเทศด้วยฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร ได้จับมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด ซึ่งได้เชิญผู้บริหาร ทั้งกระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และนำผู้ปฏิบัติเข้ามาพูดคุยว่ามีปัญหาอะไร ตนเองทำเรื่องยาเสพติดมาสามปีแล้ว และได้ข้อสรุปจัดขบวนการแก้ปัญหายาเสพติดออกเป็น 4 กระบวนการ ได้แก่ การป้องกันไม่ให้เสพ และไม่ให้เสพซ้ำ โดยให้มหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลัก และให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้สนับสนุน, การบำบัดรักษาฟื้นฟู ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลักและฝ่ายกระทรวงมหาดไทยให้ตำรวจสนับสนุน โดยนอกเหนือจากตำรวจแล้วจะยังให้กระทรวงกลาโหม เข้ามามีส่วนร่วมในการปราบปรามการด้วย, การปราบปราม และการแก้กฎหมาย โดยได้ให้คณะทำงานได้ยกประเด็นกฎหมายขึ้นมา แล้วให้ฝ่ายบริหารได้ดูว่าครบถ้วนแล้วหรือไม่ จะแก้ไขประเด็นไหน และนำไปสู่การยกร่าง โดยเร่งรัดให้กฎหมายฉบับนี้แล้วเสร็จ และนำเข้าสภาในสมัยประชุมหน้า
นายโสภณ ย้ำว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เป็นเรื่องใหญ่มาก และหากสำเร็จ ก็จะเป็นโครงการนำร่องในการแก้ไขปัญหาประเทศในเรื่องอื่น ๆ ด้วย โดยร่างกฎหมายฉบับเดียว จะมีการแก้ไขหลายฉบับ เพื่อให้บูรณาการร่วมกัน แก้อำนาจหน้าที่ ทั้งจำนวนคนเสพ ผู้ป่วย นำมาหารือกัน และตนเองได้ติดตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง อย่างในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการพัฒนาไปจนเห็นรูปแบบ จนไปถึงการคืนคนเข้าสู่สังคม และหวังว่าหากกฎหมายฉบับนี้เสร็จแล้วในปี 2571 จะมีการจัดงบประมาณเรื่องยาเสพติดให้มันตรง และบูรณาการกัน เพราะในปัจจุบันต่างคนต่างทำ
ส่วนจะมีการพัฒนาไปจนถึงการตรวจปัสสาวะของสส. ด้วยหรือไม่นั้น นายโสภณ กล่าวว่า ถ้าจะขึ้นธรรมมาเทศน์ เท้าต้องสะอาดก่อน ถ้านิติบัญญัติที่จะออกมาพูดเรื่องนี้ ตัวเองก็ต้องปลอดภัยก่อน เราเชื่อมั่นใน สส. ว่าไม่ยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วไม่ต้องไปตรวจท่าน