ผบ.ตร.ชูนโยบายนายกฯ ผลสำเร็จปราบแกมเมอร์-ตัดวงจรนอมินี ให้ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ

"บิ๊กต่าย" ชูผลสำเร็จ ปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติ เพราะนโยบายนายกรัฐมนตรี ให้ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ขยายผลจับกุมผู้กระทำผิดได้ ลดความเดือดร้อนให้ประชาชน
วันนี้ (22มิ.ย.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ 2 ศูนย์ ประกอบด้วยศูนย์ปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ และศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ เพื่อจะช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้ โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีการจัดตั้งศูนย์การต่อต้านสแกมเมอร์ หรือการฉ้อโกงออนไลน์ ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2568 โดยการทำงานเป็นแบบเรียลไทม์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สถาบันาการเงิน กสทช.เพื่อขอข้อมูลในการดำเนินการ ถือว่าที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่างๆ มาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และคืนความชอบธรรมให้ประชาชน นอกจากนี้ ยังมีการขยายผลจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
ส่วนกรณีที่มีการสวมสิทธิใช้คนไทยเป็นนอมินี ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลามากพอสมควร พร้อมเริ่มปฏิบัติเปิดยุทธการที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการทำงานได้ประสานงานกับต่างประเทศด้วย พร้อมย้ำว่า การปฎิบัติดังกล่าวถือเป็นการรักษาอธิปไตยด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงของคนไทย และประเทศไทย แต่ยังคงผลักดันการท่องเที่ยว ด้วยการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฟากเข้ามาทำความผิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมาย
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ยืนยันว่านโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนทำงานอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรม แต่การร่วมมือ การแบ่งหน้าที่และลงมือปฎิบัติ จะนำมาสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมั่นคง