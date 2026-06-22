“โสภณ” เปิดโครงการสภาฯ พบประชาชน ครั้งที่ 1 ว่าด้วยความเสมอภาคทางเพศ พร้อมสดุดี “พระองค์ภา” ทรงเป็นต้นแบบ

“โสภณ” เปิดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน ครั้งที่ 1 ว่าด้วยความเสมอภาคทางเพศ พร้อมสดุดี “พระองค์ภา” เป็นต้นแบบการสร้างความเสมอภาค หลังทรงทุ่มเทพัฒนากระบวนการยุติธรรมและใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง ย้ำประชาธิปไตยต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียม
นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดโครงการ “สภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน ครั้งที่ 1” ภายใต้หัวข้อ “ความเสมอภาคทางเพศ” โดยมีนางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานสภาผู้แทนราษฎร และนิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบันเข้าร่วม ก่อนเริ่มกิจกรรม ผู้เข้าร่วมได้ร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
นายโสภณกล่าวในการบรรยายพิเศษหัวข้อ “สภาผู้แทนราษฎรกับการมีส่วนร่วมของประชาชน” ว่า รัฐสภาเป็นสถาบันหลักของระบอบประชาธิปไตย และเป็นพื้นที่สำคัญในการรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนจากทุกภาคส่วน แม้ฝ่ายบริหารจะมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศ แต่คุณค่าที่แท้จริงของประชาธิปไตยอยู่ที่การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการนิติบัญญัติ
ประธานรัฐสภาระบุว่า ความเสมอภาคไม่ได้หมายถึงเพียงความเท่าเทียมระหว่างเพศเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน โดยไม่คำนึงถึงฐานะ ตำแหน่ง หรือความมั่งคั่ง พร้อมยกพระกรณียกิจของพระองค์ภาเป็นแบบอย่างของการส่งเสริมความเสมอภาคในสังคม โดยเฉพาะการทรงงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการเสด็จฯ เข้าเยี่ยมเรือนจำเพื่อรับฟังปัญหาและดูแลความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังให้ได้รับการปฏิบัติอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แม้จะเป็นผู้กระทำความผิดก็ตาม
“ท่านเข้าไปในเรือนจำเพื่อไปดูทุกข์ สุข ความเป็นอยู่ของผู้ต้องหา ให้สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ถึงจะเป็นผู้ทำความผิดก็ตาม เป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งของคำว่าความเสมอภาค” นายโสภณกล่าว
นอกจากนี้ ยังได้ฝากข้อคิดถึงเยาวชนว่า คนรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ควบคู่กับการรักษารากเหง้าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและร่วมขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
นายโสภณกล่าวทิ้งท้ายว่า การพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากการสร้างคน ส่งเสริมคนดีและคนเก่งให้ได้รับโอกาสอย่างเต็มศักยภาพ ขณะเดียวกันต้องไม่ทอดทิ้งผู้ที่อยู่ในภาวะเปราะบาง เพื่อให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียม