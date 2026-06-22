"อนุทิน" เย้ย "ไอซ์" ขึ้นเทศน์ก็ล้างเท้าให้สะอาด หลังแซะสส.ภท.รีบทำผลงานป้อง "ไชยชนก" ไล่คนอื่นอย่ายุ่ง

นายกฯ เหน็บ ‘ไอซ์-รัชนก’ ขึ้นเทศน์ก็ล้างเท้าให้สะอาด! หลังโพสต์เหน็บให้สส.ภท.รีบทำผลงานป้อง ’ไชยชนก‘ ยัน ประเมิน KPI รัฐมนตรีอยู่ตลอด ลั่น "วันเดียวก็นานไป" บอกพรรคอื่นไม่ต้องมายุ่ง!
วันนี้ (22มิ.ย.) เมื่อเวลา 12.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการตั้งเป้าผลงานของรัฐบาลภูมิใจไทย ในระยะเวลา 1 ปี ทั้งในส่วนของสส.และกรรมาธิการ มองแล้วเป็นอย่างไรบ้าง เนื่องจากล่าสุด น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในทำนองเรียกร้องให้สส.ของพรรคภูมิใจไทย ออกมาปกป้องโครงการของพรรคตนเอง ว่า ก็เป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทย คนอื่นไม่ต้องมายุ่ง
เมื่อถามถึงกรณีที่มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวเสมือนเป็นการเสียดสีนายกฯว่าคนที่ไม่มีตำแหน่งให้รีบออกมาทำผลงานปกป้อง นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) นายกฯ กล่าวว่า เอาที่สบายใจ จะขึ้นเทศน์ก็ล้างเท้าให้สะอาด
เมื่อถามย้ำว่านายกฯมองว่ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยในขณะนี้ยังทำงานได้ดีใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ประเมินอยู่เรื่อยๆ ขณะเดียวกันก็ต้องดูความทุ่มเทและความมุ่งมั่นด้วย แต่ในฐานะที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาหลัก ถ้าเห็นว่าตรงไหนน่าจะทำได้ดีกว่า เราก็แนะนำ
เมื่อถามอีกว่าส่วน 1 ปี จะนานไปหรือไม่กับการที่จะวัด KPI รัฐมนตรี นายกฯ กล่าวว่า วันนึงก็นานไปแล้ว