"อนุทิน" เผยเรียก รมว.กลาโหม-ผบ.ทสส.อัพเดตสถานการณ์ชายแดน ยันไม่มีเรื่องกัมพูชาขอคืนบ้านหนองจาน ส่วนเขายั่วยุเราต้องอดทน

นายกฯ เผย รมว.กลาโหม-ผบ.ทสส.เข้าพบเป็นการติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ไม่มีเรื่องกัมพูชาเตรียมขอคืนพื้นที่หนองจาน ส่วนเรื่องเสียงระเบิด เกิดนอกเขตแดนไทย เราทำอะไรไม่ได้ เขาจะยั่วยุเราต้องอดทน ไม่ทำผิดเสียเอง
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 22 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีเรียก พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม และ พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าพบ เป็นการหารือเรื่องอะไร เกี่ยวกับประเด็นชายแดนกรณีที่กัมพูชาเตรียมยื่นข้อเสนอขอคืนพื้นที่หนองจาน จ.สระแก้ว หรือไม่ ว่า ไม่มีหรอกครับ ในแต่ละสัปดาห์ตนก็พยายามเชิญหน่วยงานด้านความมั่นคงมาอัปเดต เพราะช่วงนี้ก็มีประเด็นอย่างที่ว่าเดี๋ยวจะมีข้อเสนอนั้นข้อเสนอนี่มาก็ต้องมาถามให้เรียบร้อยว่าข่าวเป็นอย่างไรบ้าง บางทีก็บอกว่ามีเสียงระเบิดตรงโน้น แต่ทั้งหมดคำตอบคือทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนไทย เราก็ทำอะไรไม่ได้ เขาจะยั่วยุหรือทำอะไรก็แล้วแต่ เราก็ต้องมีความอดทน แต่เราไม่ใช่ไปกระทำผิดเสียเอง ถือว่าอธิปไตยใครอธิปไตยมัน