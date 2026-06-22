นายกฯโต้ปชน.ไม่คิดเรื่องชั่วๆ โยงDSIกลั่นแกล้งคดี "ภาวุธ" เมินทำเรื่องสับปะรังเค ดิสเครดิตการเมือง

"อนุทิน" ลั่นไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆ หลังพรรคส้ม โยงดีเอสไอ กลั่นแกล้งคดี "ภาวุธ" พร้อมจวกไม่ทำเรื่องสับปะรังเค ดิสเครดิตทางการเมือง บอกตัวเองมีเรื่องถนัดและสนุก รู้สึกเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองกับปชช.ให้ทำเยอะแยะ
วันที่ (22 มิ.ย.) เมื่อเวลา 12.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้อง อดีต สส.พรรคประชาชน คดียาเสพติด ซึ่งทางพรรคประชาชน ก็นำมาเชื่อมโยงกับ กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)แถลงเปิดชื่อนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อาจเชื่อมโยงคดี Forex มองเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง ว่า เขาคงคิดไปเรื่อยถ้าตนกลั่นแกล้งจริงคงโดนไปหลายคนแล้ว "ผมไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆพวกนี้"
เมื่อถามว่ามีการเชื่อมโยงเพราะก่อนหน้านี้ นายภาวุธออกมาเปิดเผยเรื่อง TH-AI Passport นายกฯ กล่าวว่า วันนี้เราจะไม่พูดอะไรที่ไปย่ำยีซ้ำเติม หรือจะไปบอกว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูก เพราะมันมีกระบวนการในการทางกฎหมาย คนที่ถูกกล่าวหา ก็ไปชี้แจงข้อกล่าวหา หาหลักฐานไปหักล้างข้อกล่าวหาเท่านั้นเอง หากทุกอย่างหักล้างไปได้ ถูกต้อง ไม่มีความผิดพลาดอะไร เราจะไปทำอะไรได้
"ผมมีเรื่องอื่นที่ถนัดที่ผมสนุก ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองกับประชาชนให้ทำเยอะแยะ ไม่ไปทำเรื่องอย่างที่บอก หลุดพูดไปเดี๋ยวผู้สื่อข่าวก็ไปนั่นอีก" นายกฯ กล่าว
เมื่อถามย้ำว่าไม่ใช่การดิสเครดิตทางการเมืองใช่หรือไม่ นายกฯกล่าวว่า "ผมไม่ทำเรื่องสับปะรังเคพันนี้หรอก เพราะว่านี่รัฐบาล คนทำผิดกฎหมายก็มีเจ้าพนักงานมีอะไรที่ต้องดูแลไป เรามีหน่วยงานทหาร ตำรวจ ดีเอสไอ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายกฯจะไปทำอะไรพวกนี้ไม่ได้ เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น“