รัฐบาลเชิญชวนชาวไทยมุสลิมลงทะเบียนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2570 วันนี้ – 31 ก.ค.69

รัฐบาลเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2570 ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2569 พร้อมอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมอย่างดีที่สุด
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2570 โดยในแต่ละปีมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมจำนวนมากให้ความสนใจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการเดินทางไปประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิม เคารพในความแตกต่างหลากหลาย และเสรีภาพของการนับถือศาสนาตามความเชื่อของแต่ละบุคคล
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า สำหรับปีนี้ รัฐบาล โดยกรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการเปิดให้มีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2570 (ฮ.ศ. 1448) ในระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2569 ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ได้รับใบอนุญาต ตั้งแต่ปี 2564 - 2568 รวมจำนวน 103 ราย ทั้งนี้ การลงทะเบียนเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เมื่อผู้ที่มีความประสงค์ฯ ได้พิจารณาเลือกผู้ประกอบการแล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซด์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จากนั้น กรมการปกครองจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป
“รัฐบาลเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่สนใจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2570 ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป – 31 กรกฎาคม 2569 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซด์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย รัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องคนไทยทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพราะทุกคนคือคนไทย รัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมอย่างดีที่สุด” นางสาวพลอยทะเล กล่าว