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“วัชระ” ยื่นซ้ำจี้สอบเลขาฯ ป.ป.ช.เลื่อนตำแหน่งพร้อมเงินเพิ่มให้ ผอ.เมาแล้วขับรถชนคนตาย หวั่นไม่บรรจุวาระ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“วัชระ” ยื่นสอบเลขาธิการ ป.ป.ช.ซ้ำอีกรอบ กรณีใช้อำนาจมิชอบเลื่อนตำแหน่งให้เงินเพิ่มให้ ผอ.เมาแล้วขับรถชนคนตาย เกรงประธาน ป.ป.ช.ซุกเรื่องไม่บรรจุวาระ

วันที่ 22 มิถุนายน 2569 นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าตามที่ได้ยื่นหนังสือถึงนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการ ป.ป.ช.กรณีออกคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ 455/2569 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เลื่อนตำแหน่งเพิ่มเงินเพิ่มให้นายจรงค์ เกราะเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษเป็นผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีพิเศษ ทั้งที่ นายจรงค์เพิ่งเมาแล้วขับรถยนต์ชนไรเดอร์ถึงแก่ความตายในคืนวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

ผลจากคำสั่งดังกล่าวทำให้นายจรงค์ได้เงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งจากเดิมเดือนละ 18,000 บาทเพิ่มเป็นเดือนละ 40,000 บาท เท่ากับได้เพิ่มกว่าเดิมถึงเดือนละ 22,000 บาท เพิ่มมากกว่าเดิมมากกว่า 100% และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีพิเศษ เป็นตำแหน่งอำนวยการสูงกว่าตำแหน่งเดิมและมีอำนาจหน้าที่มากกว่าเดิม

นายวัชระกล่าวว่า เหตุผลที่แท้จริงที่นายจรงค์ได้เลื่อนตำแหน่งทั้งๆ ที่เพิ่งเมาแล้วขับรถชนคนตายก็เพราะเป็นเด็กเส้นหรือไม่ บรรดาข้าราชการ ป.ป.ช.พากันสงสัยว่าเหตุใดเมาแล้วขับรถชนคนตายจึงได้ดิบได้ดี และผู้คนทั้งประเทศก็พากันสงสัยในระบบคุณธรรมของ ป.ป.ช.ว่าเหตุใดจึงตกต่ำลงเช่นนี้

"ผมจึงมายื่นหนังสือถึงกรรมการ ป.ป.ช.ทุกคนทั้ง 8 ท่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 เพราะเกรงว่านายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ประธาน ป.ป.ช.จะไม่บรรจุเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมกรรมการ ป.ป.ช.

“นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการ ป.ป.ช.ขึ้นมาดำรงตำแหน่งได้เพราะไปขอตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ช.จากนายสุชาติจึงได้เป็น เมื่อได้ตำแหน่งจากนายสุชาติ นายสุชาติจะตั้ง กก.สอบนายสุรพงษ์หรือไม่ จึงมีคำถามถึงจริยธรรมของประธาน ป.ป.ช.ด้วยเช่นกัน”นายวัชระกล่าว

นายวัชระ กล่าวต่อว่า "เดิมทีข้าราชการ ป.ป.ช.คาดหวังกับกรรมการ ป.ป.ช.ที่มาจากท่านผู้พิพากษาอาวุโสหรืออดีตอัยการมากว่าจะมาสร้างบรรทัดฐานตามหลักนิติรัฐนิติธรรมในสำนักงาน ป.ป.ช. แต่การณ์กลับตาลปัตรกลายเป็นว่าคน ป.ป.ช.ผิดหวังมากที่สุด เพราะศาลหรืออัยการอาวุโสไม่เป็นดั่งฝันของผู้คนใน ป.ป.ช.”









“วัชระ” ยื่นซ้ำจี้สอบเลขาฯ ป.ป.ช.เลื่อนตำแหน่งพร้อมเงินเพิ่มให้ ผอ.เมาแล้วขับรถชนคนตาย หวั่นไม่บรรจุวาระ
“วัชระ” ยื่นซ้ำจี้สอบเลขาฯ ป.ป.ช.เลื่อนตำแหน่งพร้อมเงินเพิ่มให้ ผอ.เมาแล้วขับรถชนคนตาย หวั่นไม่บรรจุวาระ
“วัชระ” ยื่นซ้ำจี้สอบเลขาฯ ป.ป.ช.เลื่อนตำแหน่งพร้อมเงินเพิ่มให้ ผอ.เมาแล้วขับรถชนคนตาย หวั่นไม่บรรจุวาระ
“วัชระ” ยื่นซ้ำจี้สอบเลขาฯ ป.ป.ช.เลื่อนตำแหน่งพร้อมเงินเพิ่มให้ ผอ.เมาแล้วขับรถชนคนตาย หวั่นไม่บรรจุวาระ
“วัชระ” ยื่นซ้ำจี้สอบเลขาฯ ป.ป.ช.เลื่อนตำแหน่งพร้อมเงินเพิ่มให้ ผอ.เมาแล้วขับรถชนคนตาย หวั่นไม่บรรจุวาระ
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