“วัชระ” ยื่นซ้ำจี้สอบเลขาฯ ป.ป.ช.เลื่อนตำแหน่งพร้อมเงินเพิ่มให้ ผอ.เมาแล้วขับรถชนคนตาย หวั่นไม่บรรจุวาระ

“วัชระ” ยื่นสอบเลขาธิการ ป.ป.ช.ซ้ำอีกรอบ กรณีใช้อำนาจมิชอบเลื่อนตำแหน่งให้เงินเพิ่มให้ ผอ.เมาแล้วขับรถชนคนตาย เกรงประธาน ป.ป.ช.ซุกเรื่องไม่บรรจุวาระ
วันที่ 22 มิถุนายน 2569 นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าตามที่ได้ยื่นหนังสือถึงนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการ ป.ป.ช.กรณีออกคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ 455/2569 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เลื่อนตำแหน่งเพิ่มเงินเพิ่มให้นายจรงค์ เกราะเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษเป็นผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีพิเศษ ทั้งที่ นายจรงค์เพิ่งเมาแล้วขับรถยนต์ชนไรเดอร์ถึงแก่ความตายในคืนวันที่ 27 พฤษภาคม 2569
ผลจากคำสั่งดังกล่าวทำให้นายจรงค์ได้เงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งจากเดิมเดือนละ 18,000 บาทเพิ่มเป็นเดือนละ 40,000 บาท เท่ากับได้เพิ่มกว่าเดิมถึงเดือนละ 22,000 บาท เพิ่มมากกว่าเดิมมากกว่า 100% และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีพิเศษ เป็นตำแหน่งอำนวยการสูงกว่าตำแหน่งเดิมและมีอำนาจหน้าที่มากกว่าเดิม
นายวัชระกล่าวว่า เหตุผลที่แท้จริงที่นายจรงค์ได้เลื่อนตำแหน่งทั้งๆ ที่เพิ่งเมาแล้วขับรถชนคนตายก็เพราะเป็นเด็กเส้นหรือไม่ บรรดาข้าราชการ ป.ป.ช.พากันสงสัยว่าเหตุใดเมาแล้วขับรถชนคนตายจึงได้ดิบได้ดี และผู้คนทั้งประเทศก็พากันสงสัยในระบบคุณธรรมของ ป.ป.ช.ว่าเหตุใดจึงตกต่ำลงเช่นนี้
"ผมจึงมายื่นหนังสือถึงกรรมการ ป.ป.ช.ทุกคนทั้ง 8 ท่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 เพราะเกรงว่านายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ประธาน ป.ป.ช.จะไม่บรรจุเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมกรรมการ ป.ป.ช.
“นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการ ป.ป.ช.ขึ้นมาดำรงตำแหน่งได้เพราะไปขอตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ช.จากนายสุชาติจึงได้เป็น เมื่อได้ตำแหน่งจากนายสุชาติ นายสุชาติจะตั้ง กก.สอบนายสุรพงษ์หรือไม่ จึงมีคำถามถึงจริยธรรมของประธาน ป.ป.ช.ด้วยเช่นกัน”นายวัชระกล่าว
นายวัชระ กล่าวต่อว่า "เดิมทีข้าราชการ ป.ป.ช.คาดหวังกับกรรมการ ป.ป.ช.ที่มาจากท่านผู้พิพากษาอาวุโสหรืออดีตอัยการมากว่าจะมาสร้างบรรทัดฐานตามหลักนิติรัฐนิติธรรมในสำนักงาน ป.ป.ช. แต่การณ์กลับตาลปัตรกลายเป็นว่าคน ป.ป.ช.ผิดหวังมากที่สุด เพราะศาลหรืออัยการอาวุโสไม่เป็นดั่งฝันของผู้คนใน ป.ป.ช.”