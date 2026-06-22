"อนุทิน" นำแถลงผลปราบสแกมเมอร์ ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติ ย้ำเจ้าหน้าที่รัฐไม่ต้องกลัวอิทธิพล นายกฯ พร้อมหนุนหลังเต็มที่

"อนุทิน" นำแถลงผลการปราบสแกมเมอร์ ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติ ย้ำเจ้าหน้าที่รัฐไม่ต้องกลัวอิทธิพล ลั่นนายกฯพร้อม Back ให้เต็มที่ ชี้ปล่อยคนผิดอยู่เหนือกฎหมายเหมือนบ้านเมืองไม่มีคือมีแป เร่งเดินหน้ากู้ความเชื่อมั่น ดึงดูดนักลงทุน-ท่องเที่ยว หวังดันดัชนีประเทศพุ่ง
ที่ทำเนียบรัฐบาล เวลา 11.00 น. วันที่ 22 มิ.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และทีมปราบปรามสแกมเมอร์ฯ ร่วมด้วย
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้แจ้งว่าจะนำทีมมาแถลงภาพรวมและความคืบหน้าการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ซึ่งการติดตามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและ Call Center เครือข่ายสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและองค์กรเครือข่ายนอมินีต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหาย
ต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้างจึงได้มีการยกระดับพร้อมทั้งประกาศให้การปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติ ตนเองได้มีการลงนามสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อกำหนดนโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินงานตลอดจนกำกับผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งยังมีการปราบปรามให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สั่งการลงนามบันทึกความเข้าใจ ทั้ง 15 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง.ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กสทช.ภาคสถาบันการเงิน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยกระดับความช่วยเหลือให้เข้าถึงพี่น้องประชาชน ในส่วนของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายนอมีนีต่างชาติ ที่อาศัยช่องว่างกฎหมายและคนไทยเป็นนอมินี เป็นปัญหาที่รัฐบาลกำลังเร่งรัดแก้ไข โดยมีการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเข้มข้น เพื่อปกป้องสิทธิของคนไทยและรักษาเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
แน่นอนความพยายามเหล่านี้ เราจะต้องเผชิญความท้าทายทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่ และแม้แต่ในหน่วยงานราชการแต่ด้วยความยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรม เราก็สามารถจัดการกับผู้กระทำผิดได้ตลอดมา และรายงานความคืบหน้าต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง อย่างที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กล่าวไว้เจตนารมณ์ของเราคือเริ่มจากพิทักษ์สันติราษฎร์ ซึ่งเป็นเจตนารมณ์หลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้ว พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาล ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้น ซึ่งจริงๆตนเป็นคนเขียนเองด้วยซ้ำ บำบัดทุกข์บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด พิชิตอันธพาล ซึ่งใน 4 หัวข้อนี้ ทางรัฐบาลด้วยความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ ซึ่งประชาชนคงได้เห็นผลงานที่ผู้ปฏิบัติได้ดำเนินการมาโดยตลอด เราเจอทุกรูปแบบเจอความท้าทายทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ซึ่งตนเคยพูดเสมอว่า คำพูดรู้ไหมเป็นใคร ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็ได้เตือนความจำมาโดยตลอด ทั้งเรื่องความกดดัน หน่วยงานราชการ ล่าสุดก็มีการขู่จะย้าย รองผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าเป็นต้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ก็ได้ดำเนินการให้เห็นชัดแม้จะมีความพยายาม อยากจะทำให้เกิดขึ้น หรืออยากจะใช้กลไกใช้อำนาจที่แต่ละคนหวัง แต่สุดท้ายก็เป็นได้แค่ความหวัง เพราะเกิดขึ้นไม่ได้ เหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะผิดกฎหมาย เรื่องใดที่ผิดกฎหมายรัฐบาลยอมไม่ได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยอมไม่ได้ จึงเป็นที่มาของการดำเนินการร่วมมือกันบูรณาการ
"รัฐบาลชุดนี้ถือว่า ผมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลโชคดีที่มีเพื่อนเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำให้เราสามารถ ถ่ายทอดความรู้สึกโกรธแค้นผู้กระทำความผิดกฎหมายโกรธแค้นแทนประชาชน และต้องการที่จะรักษาประโยชน์ ของประชาชน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก็เป็นน้องๆ พวกผมทั้งนั้น ฉะนั้นการขอความร่วมมือจากท่านทั้งหลาย ขอให้มั่นใจว่าท่านทำไปเถอะ ผมอยู่กับท่านผม Back ท่านเต็มที่ ขอให้ทำสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองเกิดประโยชน์กับประชาชน เผชิญกับสิ่งใดก็ไม่ต้องมีความกังวลใดๆทั้งสิ้น เพราะถ้าพวกเรากลัวอันธพาล กลัวโจรเสียแล้วบ้านเมืองนี้ก็ไม่มีคือมีแปล เรากลัวคนที่บ้านคนเดียวพอ
ไม่ต้องกลัวคนอื่น ที่เหลือขอให้เรา ได้ใช้ภารกิจ ใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ บันดาลให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมของเรา เกิดความสงบสุขในประเทศของเรา ต้องการแค่นี้
"และคิดว่าจากการที่ทำงานร่วมกันมาต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลของผมในชุดที่แล้วจนถึงปัจจุบันได้เห็นว่า ทุกคนมีขวัญและกำลังใจและมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านป้องกันปราบปรามสิ่งเหล่านี้ ไม่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เพราะเป็นวาระแห่งชาติ เรื่องสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติทำให้ชื่อเสียงของประเทศใดก็ตามที่มีสิ่งเหล่านี้ ชื่อเสียงป่วนปี้หมด ความมั่นใจไม่มี นักลงทุนไม่มา คนท่องเที่ยวไม่มา เจอเข้าไป 3 ประการนี้ ประเทศก็ประสบความยากลำบากเต็มทน ดังนั้นสิ่งที่เราได้ทำมาตลอดก็เพื่อสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็ง แข็งแกร่งเชื่อมั่นจากนานาชาติ ซึ่งเราได้ทำมา ถึงระดับที่เราเริ่มได้ความเชื่อมั่นจากพวกเขาเหล่านั้นแล้ว มีการประเมินความน่าเชื่อถือ มีการขยับลำดับขึ้นมา และประเมินความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทุกประเด็นล้วนแล้วแต่ทำให้ประเทศไทยได้ขยับลำดับขึ้นมาในลำดับต้นๆมากขึ้น
"หวังว่าจากที่เราร่วมกันดำเนินการป้องกันและปราบปรามสิ่งที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ต่อไปอีกด้วยกัน ความน่าเชื่อถือ ดัชนีต่างๆจะต้องปรับปรุงขึ้นมาและดีขึ้นมีพัฒนาขึ้นมาไปในทางที่ดี ให้ความมั่นใจกับประชาชนได้ ในความเป็นนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรง ตลอดจนสำนักงานป้องกันปราบปรามที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ปปง.ปปส. DSI ผมขอแสดงความชื่นชม และขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่โดยที่ปราศจากความเกรงกลัวต่อสิ่งเย้ายวน สิ่งที่จะทำให้เขาเขว สิ่งที่เป็นอิทธิพลอะไรต่างๆผมได้เห็นชัดเจน ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ความมุ่งมั่นของพวกเขา บิดเบือนไปได้แม้แต่น้อย ผมประสบกับตัวเอง ผมประเมินด้วยตัวผมเอง ต้องกราบเรียนว่ามีความพึงพอใจ และจะทำต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ ขอยืนยันในความเป็นผู้ที่กำกับดูแลการทำงานของหน่วยงานเหล่านี้" นายกรัฐมนตรีกล่าว