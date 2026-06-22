"พี่ศรี" ร้องศาลปกครองเพิกถอนมติ คกก.อุทยานแห่งชาติ เฉือนป่าทับลานมรดกโลกให้ ส.ป.ก.

"ศรีสุวรรณ" ร้องศาลปกครองขอให้เพิกถอนมติ คกก.อุทยานแห่งชาติ เฉือนป่าทับลานมรดกโลกให้ ส.ป.ก.บริหารจัดการ อ้างกระทบบัญชีการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
วันนี้(22 มิ.ย.) นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เดินทางมายื่นฟ้องคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป้า และพันธุ์พืช ว่าร่วมกันใช้อำนาจหรือดุลยพินิจโดยมิชอบ และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กรณีคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 15มิ.ย.2569 มีมติให้ปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยให้มีการเพิกถอนที่ดินของอุทยานฯที่ทับซ้อนเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เนื้อที่ประมาณ 53,416 ไร่ พื้นที่โครงการหมู่บ้านไทยสามัคคีตามมติ ครม. ปี 2520 เนื้อที่ประมาณ 8,328 ไร่ พื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่(พมพ.)และโครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม (คจก.) ตามมติ ครม. ปี 2535 เนื้อที่ประมาณ 87,500 ไร่ รวม 155,865 ไร่ โดยยกให้ ส.ป.ก.ไปจัดการ และพื้นที่ราชพัสดุสนามฝึกซ้อมรบของทหาร เนื้อที่ประมาณ 6,621 ไร่ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และสวนกระแสการคัดค้านของประชาชน ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนมติดังกล่าว
นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การเฉือนพื้นที่อุทยานทับลานออกไป จะกระทบกระเทือนต่อความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ที่ UNESCO อาจประกาศให้อยู่ในภาวะอันตรายหรือถูกถอดออกจากบัญชีการขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้ ส่วนข้ออ้างว่าจะนำพื้นที่ป่าสงวนฯประมาณ 86,966 ไร่เข้ามาเสริมนั้น เป็นเรื่องที่ยากเพราะมีชาวบ้านไปบุกรุกเป็นที่ทำกินอยู่ ซึ่งจะกลายเป็นมหากาพย์เพิ่มความขัดแย้งใหม่เข้าไปอีกแน่ หรือเป็นเพียงคำลวงที่ลดกระแสต่อต้านจากคนไทยทั้งประเทศเท่านั้น ที่สำคัญในปี 2567 กรมอุทยานฯและ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ( คทช.)เคยจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องดังกล่าวพบว่ามีประชาชนคัดค้านมากถึง 901,892 คนหรือ 95.05% แต่กลับไม่นำมาประกอบในการใช้อำนาจหรือดุลยพินิจ จึงถือได้ว่ามติดังกล่าวเป็นการทำลายพื้นที่อนุรักษ์ของชาติ ที่ไม่อาจปล่อยผ่านไปได้ นอกจากนี้ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนยังได้ขอให้ศาลพิจารณาออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวด้วยการสั่งระงับการบังคับใช้มติดังกล่าวไปกว่าคดีจะถึงที่สุด เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นระหว่างศาลพิจารณาคดี
เมื่อถามว่าการออกประกาศเช่นนี้เป็นการเอื้อให้กับนายทุนหรือนักการเมืองหรือไม่ นายศรีสุวรรณกล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่อุทยานที่มีชาวบ้านไปอยู่อาศัย ส่วนใหญ่เปลี่ยนมือไปอยู่ในมือนายทุน ในรูปรีสอร์ท บังกะโล โดยกลุ่มเหล่านี้ไม่ใช้เกษตรกร ดังนั้นคนกลุ่มนี้จะได้ประโยชน์ทันทีหากเปลี่ยนจากพื้นที่อุทยานไปเป็น ส.ป.ก.เพราะมีเงื่อนไขที่เอื้อให้กับคนเหล่านี้สามารถนำไปทำธุรกิจได้ แต่มีข้อกำหนดว่าต้องเป็นเกษตรกรมาก่อน โดยไปขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรอำเภอ เกษตรตำบลรอเวลา 5 ปีก็จะได้สิทธิ์ในการเข้าไปซื้อหรือเช่าซื้อและเปลี่ยนโอนสิทธิ์ได้ จากเดิมในอดีตที่จะสามารถโอนสิทธิ์ได้เฉพาะทายาทเท่านั้น ส่วนการแก้ไขปัญหาให้กัยประชาชนที่อาศัยอยู่ก่อนที่จะมีการประกาศพื้นที่ป่าสงวน ตามพ.ร.บ.อุทยานฯ มาตรา 64 บทเฉพาะกาล ก็ระบุให้กรมอุทยานฯ ไปสำรวจว่ามีประชาชนผู้ใดที่อาศัยอยู่มาก่อนที่จะมีการประกาศกฎหมายฉบับดังกล่าว ก็ยืนยันสิทธิ์ให้ชาวบ้านอยู่อาศัยต่อไป ดังนั้นไม่ได้เป็นการไล่คนที่อยู่มาก่อน เพียงแต่กฎหมายกำหนดให้ต้องไปตรวจสอบสิทธิ์โดยดำเนินการภายใน 180 วัน ซึ่งปัจจุบันเกิน 180 วันมาหลายปีแล้ว จึงถามว่ากรมอุทยานฯไปทำอะไรอยู่