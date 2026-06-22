เร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลก นำเทคโนโลยีใหม่บริหารจราจรทางอากาศ เปิดเที่ยวบิน Seaplane กระบี่–ภูเก็ต ปลายปีนี้

รัฐบาลเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลก นำเทคโนโลยีใหม่บริหารจราจรทางอากาศ พร้อมดันเที่ยวบิน Seaplane กระบี่–ภูเก็ต ปลายปี 2569
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจในอนาคต โดยมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น “World-class Aviation Hub” หรือศูนย์กลางการบินระดับโลกของภูมิภาค เร่งนำเทคโนโลยีและระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้า ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการ Seaplane อย่างเป็นรูปธรรม โดยตั้งเป้าผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทาง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ – ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ภายในช่วงปลายปี 2569 ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงการเดินทางทางบก ทางอากาศ และทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ช่วยเพิ่มทางเลือกการเดินทาง ยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต้
“รัฐบาลมุ่งยกระดับระบบคมนาคมของประเทศในทุกมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้ก้าวทันเทคโนโลยีโลก การนำระบบบริหารน่านฟ้าสมัยใหม่และการพัฒนา Seaplane จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การลงทุน และการเชื่อมโยงการเดินทางของประเทศ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ และเสริมความแข็งแกร่งให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกอย่างยั่งยืน” นางสาวพลอยทะเล กล่าว